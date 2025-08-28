День знаний — 2025
В Госдуме разъяснили смысл оценок за поведение в школе

Депутат Говырин заявил, что оценки за поведение в школе не связаны с наказанием

Оценки за поведение в российских школах вводятся не для дополнительного наказания учеников, объяснил депутат Госдумы от Владимирской области, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, которые приводит ТАСС, они необходимы для воспитания детей.

Оценка за поведение — это хорошая воспитательная мера, на мой взгляд. Она дисциплинирует ребенка. <…> Не для того, чтобы наказывать, а чтобы корректировать воспитание, задуматься, правильно ли мы все делаем, а где-то и помочь ребенку, — отметил депутат.

Он напомнил, что когда-то в школах уже были оценки за поведение, а также за прилежание. Говырин убежден, что для родителей это возможность узнать, как ведет себя ребенок и как он общается с учителями и сверстниками.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал установление льготы для детей 7–18 лет в Екатеринбурге. По его словам, вопрос о введении бесплатного проезда для школьников решают региональные власти.

