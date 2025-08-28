День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 14:05

В Госдуме назвали условие введения бесплатного проезда для школьников

Депутат Нилов: вопрос о бесплатном проезде для школьников решают регионы

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вопрос о введении бесплатного проезда для школьников решают региональные власти, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя установление льготы для детей 7–18 лет в Екатеринбурге. Он выразил надежду, что данное решение станет примером для других субъектов России.

Можно только приветствовать такое решение, что для несовершеннолетних в наземном городском транспорте [в Екатеринбурге] проезд бесплатный. Что касается распространения такой нормы на всю страну, я только могу поддерживать это решение. Кстати, с такой инициативой я с коллегами ранее выступал, но это региональные полномочия и финансирование, поэтому все зависит от возможностей бюджета регионов. На данном примере я считаю, что он должен стать определенным импульсом для того, чтобы власти других субъектов рассмотрели подобную возможность, — сказал Нилов.

Он напомнил о запрете высаживать за неоплаченный проезд детей, которые едут без сопровождения. По словам депутата, за подобные действия контролеры, водители и представители транспортных компаний несут административную ответственность.

Ранее стало известно, что с 1 сентября школьники Екатеринбурга смогут бесплатно пользоваться наземным городским транспортом. По словам врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, соответствующее предложение было единогласно поддержано на встрече с представителями сферы образования.

школьники
дети
Екатеринбург
льготы
Ярослав Нилов
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Софья Якимова
С. Якимова
