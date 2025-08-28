Школьники получили право на бесплатный проезд в крупном российском городе Паслер объявил о бесплатном проезде для школьников в Екатеринбурге с 1 сентября

С 1 сентября школьники Екатеринбурга смогут бесплатно пользоваться наземным городским транспортом, заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. Соответствующее предложение было единогласно поддержано на встрече с представителями сферы образования.

Инициатива касается детей в возрасте от 7 до 18 лет. Для проезда в метро будет действовать специальная месячная льгота стоимостью всего 200 рублей.

Поручил главе города проработать все организационные моменты, связанные с бесплатным проездом школьников. Это и работа межмуниципального трамвая, и проезд в общественном транспорте Екатеринбурга организованных групп школьников из других городов области, и многое другое, — отметил Паслер.

Он подчеркнул, что механизм предоставления льготы должен быть продуманным и удобным для всех. Параллельно в регионе продолжается работа по развитию транспортной инфраструктуры и повышению безопасности дорожного движения. К началу учебного года в области отремонтировали более 170 километров дорог, ведущих к образовательным учреждениям.

Особое внимание уделяется состоянию школьных автобусов и обустройству пешеходных переходов. Паслер отметил, что вопросы, связанные с безопасностью и комфортом подрастающего поколения, являются для властей абсолютным приоритетом.

