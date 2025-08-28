День знаний — 2025
Школьники получили право на бесплатный проезд в крупном российском городе

Паслер объявил о бесплатном проезде для школьников в Екатеринбурге с 1 сентября

С 1 сентября школьники Екатеринбурга смогут бесплатно пользоваться наземным городским транспортом, заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. Соответствующее предложение было единогласно поддержано на встрече с представителями сферы образования.

Инициатива касается детей в возрасте от 7 до 18 лет. Для проезда в метро будет действовать специальная месячная льгота стоимостью всего 200 рублей.

Поручил главе города проработать все организационные моменты, связанные с бесплатным проездом школьников. Это и работа межмуниципального трамвая, и проезд в общественном транспорте Екатеринбурга организованных групп школьников из других городов области, и многое другое, — отметил Паслер.

Он подчеркнул, что механизм предоставления льготы должен быть продуманным и удобным для всех. Параллельно в регионе продолжается работа по развитию транспортной инфраструктуры и повышению безопасности дорожного движения. К началу учебного года в области отремонтировали более 170 километров дорог, ведущих к образовательным учреждениям.

Особое внимание уделяется состоянию школьных автобусов и обустройству пешеходных переходов. Паслер отметил, что вопросы, связанные с безопасностью и комфортом подрастающего поколения, являются для властей абсолютным приоритетом.

Ранее Министерство просвещения России определило конкретные временные нормативы для выполнения школьниками домашней работы. Эти новые правила, призванные регулировать общую учебную нагрузку на учащихся, согласованы с Роспотребнадзором.

