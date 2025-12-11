Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 09:53

Стало известно, могли ли атаковавшие Москву БПЛА быть собраны в России

Военэксперт Дандыкин: украинские агенты не могли собрать атаковавшие Москву БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
БПЛА, атаковавшие Москву и Московскую область в ночь на 11 декабря, вряд ли были собраны украинскими агентами на территории России, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, во время налета на столичный регион ВСУ использовали дроны самолетного типа, которые невозможно изготовить в кустарных условиях.

Вряд ли украинские ячейки на территории России запустили дроны в ночь на 11 декабря. Предположительно, среди них было много БПЛА самолетного типа, а они несут десятки килограммов взрывчатки, а не как мелкие квадрокоптеры, которые действительно можно собрать на коленке. Это не «Баба-яга», несущая несколько кило взрывчатки. Тем не менее все это серьезно. Мы видим, что ячейки активизировались, включая новые территории. ВСУ пытаются вербовать россиян, — объяснил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над Московской областью. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, из них 32 БПЛА сбили над Москвой.

Также сообщалось, что в воздушном пространстве Ленинградской области был введен режим опасности беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, в это время возможно снижение скорости мобильного интернета.

