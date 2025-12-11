В течение зимы Вооруженные силы России могут освободить Славянск и Краматорск, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его мнению, успехи бойцов зависят от того, на какие рубежи выйдет российская армия. Он отметил, что вести боевые действия по взятию крупного населенного пункта зимой легче, чем в другое время года.

Успехи РФ зимой зависят от того, на какие рубежи выйдут наши войска. Как показывает прошлый опыт: если мы выходим к достаточно крупному населенному пункту, то внутри него в холодные месяцы вести боевые действия даже легче. В городах действуют штурмовики. Они могут получать поддержку авиации и артиллерии, в чем у нас преимущество. Этой зимой, я полагаю, войска РФ двинутся на Славянско-Краматорскую агломерацию и Запорожье. Эти два направления станут ключевыми в ближайшие пару месяцев. В первую очередь, вероятнее всего, ВС РФ возьмут под контроль Краматорск, а потом уже Славянск, — пояснил Кнутов.

Он добавил, что продвижение в сторону Запорожья также является логичным развитием событий на данном этапе. По словам военэксперта, достижение этих целей к концу зимнего периода выглядит реалистичным.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение Вооруженными силами РФ населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области ускорит полное взятие Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей. По его словам, контроль над этим районом создает серьезные оперативные преимущества.