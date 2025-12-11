Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 10:44

Военэксперт ответил, какие территории ВС РФ могут освободить в течение зимы

Военэксперт Кнутов: зимой ВС России могут освободить Краматорск и Славянск

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В течение зимы Вооруженные силы России могут освободить Славянск и Краматорск, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его мнению, успехи бойцов зависят от того, на какие рубежи выйдет российская армия. Он отметил, что вести боевые действия по взятию крупного населенного пункта зимой легче, чем в другое время года.

Успехи РФ зимой зависят от того, на какие рубежи выйдут наши войска. Как показывает прошлый опыт: если мы выходим к достаточно крупному населенному пункту, то внутри него в холодные месяцы вести боевые действия даже легче. В городах действуют штурмовики. Они могут получать поддержку авиации и артиллерии, в чем у нас преимущество. Этой зимой, я полагаю, войска РФ двинутся на Славянско-Краматорскую агломерацию и Запорожье. Эти два направления станут ключевыми в ближайшие пару месяцев. В первую очередь, вероятнее всего, ВС РФ возьмут под контроль Краматорск, а потом уже Славянск, — пояснил Кнутов.

Он добавил, что продвижение в сторону Запорожья также является логичным развитием событий на данном этапе. По словам военэксперта, достижение этих целей к концу зимнего периода выглядит реалистичным.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение Вооруженными силами РФ населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области ускорит полное взятие Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей. По его словам, контроль над этим районом создает серьезные оперативные преимущества.

Россия
СВО
Славянск
Краматорск
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США захотели создать альтернативу G7 и намекнули на забвение Европы
Генерал ответил, кто на самом деле может запускать дроны на Москву
В прокуратуре раскрыли причину взрыва в ПНИПУ
Стоматолог предупредила, чем грозит привычка грызть семечки
Известный футболист перестал общаться с дочерью из-за алиментов
На Ямале пройдет пересмотр дела об использовании труда осужденных
Появились кадры взятия Красногорского российскими военными
Россияне стали чаще покупать люксовые автомобили
Лавров оценил искренность Трампа в решении украинского кризиса
Прокуратура требует возбудить дело в отношении бывшего лидера панк-группы
Кологривый откровенно рассказал о своем опыте депрессии
Лавров раскрыл, чему посвящены текущие переговоры с США
Лавров назвал истинную цель всех спекуляций по Украине
В МИД России связали внимание Запада к Украине с палестинской проблемой
Врач развеяла мифы об очистке печени
Появилась информация о погибших при взрыве в Пермском университете
Поддубный показал, как работают ВС России возле Гуляйполя
В США раскрыли новые детали о захваченном у берегов Венесуэлы танкере
Россиянка в качестве «ответчиков» в суде выбрала чаек
Вирусолог оценил вероятность начала эпидемии гриппа А в России
Дальше
Самое популярное
Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.