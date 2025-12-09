Освобождение Вооруженными силами РФ населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области ускорит полное взятие Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, контроль над этим районом создает серьезные оперативные преимущества. Он добавил, что российские войска уже продвинулись на десятки километров в создании буферной зоны.

Освобождение населенного пункта Остаповское очень ценно. Это значит, что войска России продвинулись как минимум на десятки километров, расширив пояс безопасности. Днепропетровская область — это стержневой регион Новороссии, граничащий с важными для нас территориями. Благодаря укреплению позиций в этой части, ВС РФ усиленно начнут решать задачи в соседствующих Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой Народной Республике. Более того, я не исключаю скорого продвижения наших войск и взятия под контроль Днепропетровска, — пояснил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил России освободили село Остаповское в Днепропетровской области. Задачу осуществили бойцы подразделения группировки войск «Восток».

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов ранее заявил, что российские солдаты освободили Ровное, Рог и Гнатовку, примыкающие к Красноармейску с восточной стороны. По его словам, верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин поставил задачу по разгрому подразделений ВСУ в районах восточнее Красноармейска и в Димитрове.