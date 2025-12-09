Примыкающие к Красноармейску с восточной стороны села освобождены Герасимов: освобождены примыкающие к Красноармейску с восточной стороны села

Российские солдаты освободили Ровное, Рог и Гнатовку, примыкающие к Красноармейску с восточной стороны, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, которые приводит ТАСС, верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин поставил задачу по разгрому подразделений ВСУ в районах восточнее Красноармейска и в Димитрове.

На сегодняшний день соединения и воинские части 2-й армии освободили населенные пункты Ровное, Рог и Гнатовку, примыкающие к Красноармейску с восточной стороны, — отметил он.

Ранее МО России сообщило, что в ходе боевых действий Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Новоданиловка в Запорожской области и Червоное в Донецкой Народной Республике. Указанные результаты были достигнуты военнослужащими группировки «Днепр» в рамках наступательной операции на данных участках фронта.

Кроме того, пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что в ходе штурма двухэтажного строения в населенном пункте Ровное в ДНР российские подразделения заставили украинских военных покинуть позиции. В ведомстве уточнили, что противник не сумел добраться до своего укрытия и был в результате нейтрализован.