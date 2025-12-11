Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Бездомную рецидивистку задержали за грабеж в центре Петербурга

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сотрудники полиции Центрального района Петербурга задержали женщину, подозреваемую в грабеже на Исполкомской улице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Задержанная уже была судима, она не имеет постоянного места жительства.

В воскресенье, 7 декабря, в 17:26 в дежурную часть обратилась 53-летняя жительница дома № 9 на Исполкомской улице. По словам потерпевшей, 4 декабря около 21:00 рядом с домом неизвестная напала на нее после словесного конфликта, несколько раз ударила по лицу и похитила смартфон и скрылась. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

10 декабря в 12:00 у дома 3 по Мытнинской улице опергруппой угрозыска по подозрению в совершении данного преступления задержана ранее судимая за кражи неработающая 29-летняя женщина без определенного места жительства. Подозреваемая задержана на основании ст. 91 УПК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Петроградском районе Петербурга студент 18 лет стал жертвой грабежа. Злоумышленник отобрал у него сумку и куртку на общую сумму 55 тыс. рублей. Нападение произошло возле дома № 21 на Большой Пушкарской. Позднее злоумышленника поймали на Васильевском острове. Им оказался 25-летний мужчина, приехавший из Центральной Азии. Мужчину задержали по статье 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

