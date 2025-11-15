Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Мигрант пробрался к петербургскому студенту в квартиру и ограбил его

В Петербурге мигрант выкрал у студента сумку и куртку на 55 тысяч рублей

В Петроградском районе Петербурга студент 18 лет стал жертвой грабежа: неизвестный отобрал у него сумку и куртку на общую сумму 55 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и ЛО. Нападение произошло возле дома 21 на Большой Пушкарской.

12 ноября <...> около 22:30 возле дома 21 на Большой Пушкарской улице неизвестный напал на 18-летнего студента колледжа и, применив физическую силу, отобрал у него сумку. После этого нападавший проследовал вместе с жертвой нападения в его квартиру, где похитил куртку. Ущерб составил 55 000 рублей, — говорится в сообщении.

Позднее злоумышленника поймали на Васильевском острове. Им оказался 25-летний мужчина, приехавший из Центральной Азии. Мужчину задержали по статье 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Ранее суд приговорил бывшего заместителя главы транспортного Следственного комитета Александра Задорина к 14 годам колонии строгого режима за хищение вещественных доказательств — ювелирных изделий на сумму около 19 млн рублей. Ему также запретили занимать государственные должности в течение 11 лет и взыскали 2,5 млн рублей в доход государства.

