Мигрант пробрался к петербургскому студенту в квартиру и ограбил его

В Петроградском районе Петербурга студент 18 лет стал жертвой грабежа: неизвестный отобрал у него сумку и куртку на общую сумму 55 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и ЛО. Нападение произошло возле дома 21 на Большой Пушкарской.

12 ноября <...> около 22:30 возле дома 21 на Большой Пушкарской улице неизвестный напал на 18-летнего студента колледжа и, применив физическую силу, отобрал у него сумку. После этого нападавший проследовал вместе с жертвой нападения в его квартиру, где похитил куртку. Ущерб составил 55 000 рублей, — говорится в сообщении.

Позднее злоумышленника поймали на Васильевском острове. Им оказался 25-летний мужчина, приехавший из Центральной Азии. Мужчину задержали по статье 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

