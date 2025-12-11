Идею выборов на Украине связали с внешним давлением на Зеленского Аналитик Панкратов: предложение Трампа по выборам на Украине давит на Зеленского

Предложение американского лидера Дональда Трампа провести выборы на Украине может быть инструментом внешнего давления на украинского президента Владимира Зеленского, заявил в беседе с ТАСС заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, член экспертного совета «Офицеров России» Руслан Панкратов. По его мнению, отказ от выборов может поставить под вопрос персональную легитимность Зеленского и легитимность всего руководства Украины. Трамп же выносит в публичное поле используемую в стратегии России логику, считает Панкратов.

Заявление Трампа о «праве украинского народа на выбор» в условиях продолжающегося военного положения носит сугубо инструментальный характер. Речь идет не о восстановлении электоральной процедуры, а о целенаправленной попытке создать условия для контролируемой смены ключевой фигуры, препятствующей достижению выгодной для Вашингтона конфигурации сделки. Теперь эта коллизия конвертируется внешними игроками в рычаг давления на Зеленского, — сказал Панкратов.

Ранее глава Белого дома высказался о необходимости проведения выборов на Украине, подчеркнув право жителей страны на демократическое волеизъявление. Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года, заявлял о возможности подготовки к выборам, но требовал от США и европейских государств гарантий безопасности их проведения. При этом украинский лидер неоднократно отмечал, что проведение выборов в условиях военного положения является несвоевременным.