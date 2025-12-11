Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 05:28

«Плюнул в лицо»: Зеленского обвинили в неуважении к Трампу

Фергюсон: Зеленский отказался от компромисса и плюнул в лицо Трампу

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Отказ украинского президента Владимира Зеленского от компромиссов в переговорах был расценен на Западе как прямой вызов не только Москве, но и Вашингтону. Британский политик Джим Фергюсон в социальной сети X назвал его позицию плевком в лицо главе Белого дома Дональду Трампу.

Теперь вся ответственность за продолжение конфликта с Россией ляжет на плечи Европы, которой республиканец ранее дал возможность завершить противостояние, обратил внимание политик. Фергюсон подчеркнул, что Зеленский свел на нет все усилия американского лидера.

Трамп почти год посвятил борьбе с машиной бесконечной войны. Зеленский просто плюнул ему в лицо в политическом плане, — написал он.

Ранее Трамп заявил о напряженном обсуждении украинского урегулирования с руководителями ведущих европейских держав. Беседа с лидерами так называемой евротройки сопровождалась спорами, детали которых пока не раскрываются. По словам Трампа, он провел переговоры с главами Франции, Германии и Великобритании, посвященные конфликту на Украине. Диалог, как отметил президент, велся в жесткой тональности. Вашингтон теперь ожидает ответных шагов от партнеров, прежде чем двигаться дальше в этом вопросе.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
переговоры
унижения
