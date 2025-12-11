Пять человек погибли в огне в Якутии

Пять человек погибли в огне в Якутии МЧС РФ: трое взрослых и двое детей погибли при пожаре в якутском селе Октемцы

В результате крупного пожара в селе Октемцы Хангаласского района Якутии погибли пять человек. Среди жертв — двое несовершеннолетних детей, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло рано утром 11 декабря. Сигнал о пожаре в частном доме на улице Хангаласской поступил в экстренные службы. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия спустя пять минут.

В результате пожара огнем повреждены дом и гараж по всей площади. Общая площадь составляет 127 кв. м, — указали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

При разборе завалов были обнаружены тела пяти погибших, в том числе двух детей. Для ликвидации огня и проведения аварийно-спасательных работ были задействованы силы и средства республиканской пожарной охраны. К месту происшествия оперативно выехали 15 пожарных и три единицы специальной техники.

Ранее сообщалось, что при пожаре в здании Правобережного рынка в Санкт-Петербурге погиб человек. Возгорание было оперативно локализовано. Причиной возникновения огня стало «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Обстоятельства инцидента пока устанавливаются сотрудниками компетентных органов.