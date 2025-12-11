Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 09:45

Трамп поставил европейских коллег перед дилеммой двух стульев

Time: Европа больше не может влиять на внешнеполитический курс США

Дональд Трамп
Европейские лидеры никак не могут повлиять на внешнеполитический курс президента США Дональда Трампа, пишет журнал Time. Издание констатирует, что американский президент подвергает союзников беспощадной критике и полностью вытеснил Европу из переговорного процесса по Украине.

В интервью Трамп обвинил европейские страны в бездействии, заявив, что они ограничиваются одними разговорами об урегулировании конфликта, а не реальными действиями. Он назвал коллег из Евросоюза слабыми и «не справляющимися с работой», хотя и отметил, что лично ему они нравятся. Особое беспокойство у европейцев вызывает мирный план, предложенный Вашингтоном, который авторы статьи называют «капитуляцией перед Владимиром Путиным».

Это страшные времена для Европы. Между напряженностью на линии фронта на Украине <...> и потеплением отношений Белого дома с Кремлем у лидеров остается только один вариант — усидеть на двух стульях и надеяться, что их не сбросят. Судьба Европы больше не в ее руках, — резюмировали обозреватели.

Тем временем выяснилось, что жители ведущих европейских стран — Германии, Франции и Великобритании — считают избрание Трампа более значимым, чем выборы своих собственных политиков, что следует из международного опроса, проведенного изданием Politico. Согласно результатам, европейские лидеры смогли опередить главу Белого дома лишь по критериям прозрачности и честности.

Евросоюз
США
Украина
Дональд Трамп
