Новые законы с 1 сентября 2025 года: что изменится в жизни россиян

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу ряд законов и нормативных актов, которые касаются различных сфер жизни граждан. Эти изменения затрагивают трудовое законодательство, правила для водителей, образовательные реформы и другие стороны жизни общества. Рассказываем о некоторых из них.

Изменения в трудовом законодательстве с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила расчета средней заработной платы. Главные изменения:

Расширен перечень учитываемых выплат. Теперь в расчет включаются денежные поощрения и стимулирующие надбавки (даже те, что выплачиваются в фиксированной сумме, а не в процентах от оклада).

Увеличен размер выплат. Из-за учета большего числа выплат суммы отпускных, командировочных и выходного пособия могут вырасти.

Новые методики расчета. Уточнен порядок действий при повышении окладов и введены новые инструкции для расчета выходного пособия.

Коснулись законодательные нововведения и несовершеннолетних работников: если ранее молодых людей нельзя было привлекать к труду в выходные и праздничные дни, то с 1 сентября это можно будет сделать, но только с письменного согласия их самих, родителей или попечителей.



Изменения в трудовом законодательстве с 1 сентября 2025 года Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Информация для тех, кто часто ездит в командировки: с 1 сентября вводится в действие обновленный регламент служебных поездок. На весь период командировки за сотрудником сохраняется средний заработок. Работодатель берет на себя обязательство по компенсации связанных с поездкой расходов: оплаты проезда, проживания и суточных. Продолжительность командировки исчисляется с момента выезда работника из дома до момента его возвращения обратно. Важное правило: даже неполный день, проведенный в поездке, засчитывается как целый рабочий день.

Еще одна поправка в Трудовой кодекс устанавливает четкий порядок снижения премий. Согласно новой норме, наличие у сотрудника дисциплинарного взыскания предоставляет работодателю право уменьшить размер ежемесячной премии. При этом максимальное снижение не может превышать 20% от общего месячного заработка, в который включаются как оклад, так и премиальная часть.

С 1 сентября 2025 года для работников федеральных госучреждений с ненормированным рабочим днем устанавливаются новые правила получения дополнительного оплачиваемого отпуска. Теперь его длительность не может быть меньше трех календарных дней. Важно, что право на этот отпуск появляется у сотрудника сразу, независимо от того, как долго он работает в таком режиме.

Новые правила для автовладельцев с сентября 2025 года

Изменения для автолюбителей включают:

Увеличение стоимости госпошлины за регистрацию автомобилей, другие действия с документами на машину, а также за получение водительских прав, в том числе при утере или повреждении старых.

Повышение штрафов за непропуск автомобилей со спецсигналами. Даже если авто не будет иметь специальную окраску, но на нем установлены и одновременно горят синий и красный маячки — ответственность будет та же.

Отдельная новость для москвичей: доступ к столичному каршерингу будет возможен только после обязательной верификации через учетную запись Mos ID на портале mos.ru.

Кроме того, с 1 сентября 2025 года психические расстройства и глазные болезни включены в перечень заболеваний, при которых запрещено управление автомобилем. В обновленный список вошли общие расстройства психологического развития, такие как аутизм, а также синдромы Ретта и Аспергера. Также перечень был расширен за счет нарушений цветового зрения, включая частичную цветовую слепоту и искажения восприятия красного и зеленого цветов.



Новые правила для автовладельцев с сентября 2025 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Образовательные реформы: что ждет школьников и студентов в учебном году 2025/2026

В сфере образования тоже произошли заметные перемены:

Введены фиксированные нормы учебной нагрузки для младших классов: для первоклассников — 20-21 час в неделю, для 2-4 классов — 23-26 часов. Это обязательное федеральное требование, которое действует для всех школ без исключения, независимо от того, учатся дети пять или шесть дней в неделю.

С 1 сентября содержание образовательных программ будет приведено в соответствие с требованиями государственной итоговой аттестации. Кроме того, вводится ограничение на суммарный объем всех контрольных и проверочных работ (включая ВПР), который не должен превышать 10% от общего учебного времени.

В рамках пилотного проекта оценки за поведение будут получать учащиеся в школах ряда регионов России. Критерии и принципы новой системы формировались с учетом мнения как педагогического состава, так и родителей школьников.

В школах будет введен единый образовательный стандарт для всех регионов. В числе изменений — корректировка перечня предметов (с начала 2025–2026 учебного года из программ 5–7 классов будет исключено обществознание, а его место займет история) и снижение нагрузки на преподавательский состав.

Что изменится с 1 сентября 2025 года в школах Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что еще изменится с 1 сентября 2025 года?

Целый ряд изменений, вступающих в силу в первый день осени, затронет и другие сферы жизни россиян.

Ограничения региональные алкогольные

В Подмосковье вводятся новые ограничения на торговлю алкоголем. С 1 сентября лицензии на розничную продажу спиртного будут выдаваться только тем магазинам, чей вход расположен со стороны улицы и находится не далее 30 метров от проезжей части.

Действующие лицензии сохраняют силу до конца срока их действия. Ограничения также не затронут магазины, расположенные в пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях. Для предприятий общественного питания, работающих в жилых домах, установлен запрет на продажу алкоголя в ночное время — с 23:00 до 08:00. Правда, правило не распространяется на рестораны.

Формула спокойствия: добровольный запрет на мобильную связь

Вводится сервис самостоятельного запрета на подключение к мобильной связи. Установить блокировку можно на «Госуслугах» или в МФЦ.

Согласно новым поправкам, теперь на входящие звонки будет распространяться обязательная маркировка. На экране телефона абонента должна отображаться информация о звонящем:

Наименование организации / ИП: юридическое название компании или индивидуального предпринимателя, либо используемый ими товарный знак.

Категория вызова: цель звонка, определяемая по одной из 38 установленных категорий (например: «Банк», «Реклама», «Недвижимость», «Доставка» и др.).

Дополнительные сведения: информация, относящаяся к деятельности звонящей стороны.

Добровольный запрет на мобильную связь Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Нет» любому экстремизму!

Введена административная ответственность за целенаправленный поиск материалов экстремистской направленности. Согласно новому законодательству, граждан будут штрафовать за использование интернет-ресурсов, включая VPN-сервисы, для доступа к заведомо запрещенному экстремистскому контенту.

Рост бумажных соглашений

С 1 сентября 2025 года также вступают в силу новые нормы, ужесточающие требования к получению согласия на обработку конфиденциальных данных физических лиц. В соответствии с новыми правилами, согласие должно быть оформлено исключительно в виде самостоятельного документа.

В настоящее время действующее законодательство позволяет получать такое согласие в любой форме, включая его включение в текст договора или пользовательского соглашения на интернет-сайте. Зачастую это приводит к тому, что граждане не уделяют внимания содержанию данных пунктов, тем самым давая так называемое «скрытое согласие».

После вступления изменений в силу, интегрировать согласие в состав другого документа будет запрещено. Это призвано обеспечить осознанное и информированное волеизъявление человека.

Иноагенты «вырастут» в цене

За нарушения закона об иноагентах теперь будут строже наказывать. Граждан, которые проигнорируют требования Минюста или будут ему мешать, могут оштрафовать на большие суммы.