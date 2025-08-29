Названы растения, которые нельзя выращивать на дачном участке Юрист Тришина: за одуванчики и ромашку на дачном участке могут оштрафовать

В список растений, которые нельзя выращивать и разводить на личных участках, входят в том числе борщевик, лекарственная ромашка и полевая мята, рассказала NEWS.ru юрист Московского союза садоводов Полина Тришина. По ее словам, полный перечень сорных растений содержится в постановлении правительства РФ. За их наличие на участке грозит штраф, для частных лиц составляющий от 300 до 500 рублей..

Перечень сорных растений, которые нельзя выращивать или разводить на личных участках, устанавливает постановление правительства РФ от 18 сентября 2020 года №1482. Так, в него входят и борщевик Сосновского, и одуванчик лекарственный, и мята полевая, и ромашка лекарственная пахучая, и подсолнечник сорно-полевой, и другие, — сказала Тришина.

