29 августа 2025 в 06:20

Названы работы, которые нужно успеть сделать до конца дачного сезона

Депутат Чаплин: до конца дачного сезона нужно законсервировать водопровод

Фото: Shutterstock/FOTODOM

До конца дачного сезона нужно успеть законсервировать водопровод, заявил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что лучше не откладывать этот процесс на ноябрь. По его словам, при первых ночных заморозках существует риск разрыва труб.

Не откладывайте на ноябрь консервацию систем водоснабжения и отопления. При первых же ночных заморозках существует риск разрыва труб и радиаторов, что приведет к серьезным затратам на ремонт. Лучше завершить все подготовительные работы до устойчивого похолодания, не дожидаясь крайних сроков, — пояснил Чаплин.

Депутат отметил, что с октября во многих садоводствах прекращают регулярно вывозить твердые коммунальные отходы. В связи с этим, уточнил парламентарий, стоит заранее утилизировать отходы или договориться с соседями о централизованном вывозе.

Правильная подготовка к зиме избавит от многих проблем весной. Убедитесь, что вы надежно закрыли все строения, подготовили к зиме растения и предусмотрели организацию охраны или регулярного обхода участка в ваше отсутствие. Эти несложные меры позволят встретить новый дачный сезон без неприятных сюрпризов, — заключил депутат.

Ранее Чаплин рассказал, что дачный сезон закончится по традиции к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. По его словам, в 2025-м дата выпадает на 14 октября. Парламентарий добавил, что последние работы на участках могут идти до ноября.

