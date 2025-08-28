Названа примерная дата начала завершения дачного сезона в России Депутат Чаплин: летние маршруты для дачников после Покрова начнут закрываться

Дачный сезон в 2025 году закончится, по традиции, к празднику Покрова Пресвятой Богородицы, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, в 2025-м дата выпадает на 14 октября. Парламентарий добавил, что последние работы на участках могут идти до ноября.

По сложившейся практике, большинство дачников завершают активный сезон к Покрову, 14 октября. Это неформальный, но очень важный ориентир, после которого закрываются летние маршруты и начинаются перебои с доступностью некоторых товаров первой необходимости в местных магазинах. Настоятельно рекомендую составить график завершающих работ заранее, чтобы не оказаться в сложной ситуации, — напомнил Чаплин.

Собеседник отметил, что с конца сентября муниципальные перевозчики начинают переводить автобусы на зимнее расписание. Это означает, что количество рейсов может сократиться в полтора-два раза, а некоторые маршруты, особенно в отдаленные садоводства, и вовсе прекращают работу до следующей весны, рассказал депутат.

Заранее уточняйте актуальное расписание на сайтах перевозчиков или в муниципальных администрациях, — подытожил Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал, что расширить дачный участок можно только с официальным согласованием и соблюдением установленных правил. Он подчеркнул, что «прирезать» землю в СНТ реально лишь в том случае, если она примыкает к существующему участку. По словам парламентария, наиболее рабочий вариант — получить разрешение на безвозмездное пользование землей через общее собрание членов СНТ.