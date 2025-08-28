День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 04:40

Названа примерная дата начала завершения дачного сезона в России

Депутат Чаплин: летние маршруты для дачников после Покрова начнут закрываться

Дачный сезон в 2025 году закончится, по традиции, к празднику Покрова Пресвятой Богородицы, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, в 2025-м дата выпадает на 14 октября. Парламентарий добавил, что последние работы на участках могут идти до ноября.

По сложившейся практике, большинство дачников завершают активный сезон к Покрову, 14 октября. Это неформальный, но очень важный ориентир, после которого закрываются летние маршруты и начинаются перебои с доступностью некоторых товаров первой необходимости в местных магазинах. Настоятельно рекомендую составить график завершающих работ заранее, чтобы не оказаться в сложной ситуации, — напомнил Чаплин.

Собеседник отметил, что с конца сентября муниципальные перевозчики начинают переводить автобусы на зимнее расписание. Это означает, что количество рейсов может сократиться в полтора-два раза, а некоторые маршруты, особенно в отдаленные садоводства, и вовсе прекращают работу до следующей весны, рассказал депутат.

Заранее уточняйте актуальное расписание на сайтах перевозчиков или в муниципальных администрациях, — подытожил Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал, что расширить дачный участок можно только с официальным согласованием и соблюдением установленных правил. Он подчеркнул, что «прирезать» землю в СНТ реально лишь в том случае, если она примыкает к существующему участку. По словам парламентария, наиболее рабочий вариант — получить разрешение на безвозмездное пользование землей через общее собрание членов СНТ.

дачи
Россия
депутаты
Госдума
общество
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог развеяла миф о лечении депрессии бананами
Наказали Leopard и ударили по робокомплексу: успехи ВС РФ к утру 28 августа
«Не знаю, что страшнее»: Захарова о признании экс-главы USAID
Полиция задержала мужчину, кинувшего камень в президента Аргентины
Юрист предупредил о последствиях заклеивания номеров на припаркованном авто
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 августа
В российском регионе начался пожар на фоне атаки ВСУ
Назван топ-7 фраз, выдающих абьюзера на этапе переписки
Стали известны все участники общего этапа футбольной Лиги чемпионов
Россиян предупредили о серьезных побочках от популярных осенью витаминов
Карнавал, Гагарина, Чеботина: зумеры выбирают новую Примадонну
В Германии выпустили монету в честь Путина
«Какой-то ад»: ученые РАН рассказали о непонятном процессе на Солнце
Названа примерная дата начала завершения дачного сезона в России
«Будет продолжение»: названы главные признаки удачного свидания
Обломки БПЛА воспламенили локомотивное депо под Волгоградом
Нилов раскрыл, на сколько может увеличиться МРОТ в 2026 году
В Госдуме призвали проверить Шнурова после отказа помочь бойцам СВО
Юрист раскрыл, какой штраф грозит жильцам за самовольный шлагбаум во дворе
«Русский мэр» в Колумбии заявил, что его пытаются сместить из-за интриг
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа
Регионы

Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.