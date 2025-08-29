День знаний — 2025
29 августа 2025 в 00:17

В Госдуму поступила инициатива о запрете домашних заданий

В Госдуме предложили на выходных запретить учить уроки

Депутаты от фракции «Новые люди» выступили с инициативой, запрещающей задавать школьникам уроки на выходные и праздничные дни, передает РИА Новости. Соответствующее обращение уже направлено министру просвещения Сергею Кравцову. Авторы законопроекта уверены, что это поможет детям лучше отдыхать и проводить больше времени с семьей.

Парламентарии Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев считают, что такие изменения не только снизят нагрузку на учащихся, но и улучшат усвоение материала в будни. По их мнению, дети смогут полноценно восстанавливаться и будут более внимательны на уроках.

Просим Вас <…> поддержать данное предложение и поручить <…> проработать вопрос о внесении изменений в действующие нормативные и рекомендательные акты с целью установления ограничений на домашние задания в выходные и праздничные дни, — сказано в документе.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявлял, что большинство граждан высказались за изменение подхода к домашним заданиям в школах. По его словам, общественность активно поддержала идею совершенствования их форматов, а также корректировки объема и содержания.

До этого заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщал о невозможности отменить домашние задания в школах. Он пояснил, что для этого необходимо изменить систему образования во всей стране.

