Семьям с детьми и невысоким доходом пообещали новую меру поддержки Депутат Нилов: семьям с детьми вернут часть налогов при невысоком доходе

Семьям с двумя и более детьми, имеющим невысокий доход, вернут часть уплаченных налогов, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, которые приводит ТАСС, такие родители смогут ежегодно получать от государства обратно 7% из 13% уплаченного НДФЛ. Нилов назвал это «налоговым кешбэком».

Работающий гражданин или тот, кто платил подоходный налог, имеет право на налоговый кешбэк в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе постоянной или временной регистрации, а при ее отсутствии — в регионе проживания, — сказал он.

Депутат уточнил, что на налоговый кешбэк также могут рассчитывать и родители, не проживающие совместно с детьми. Однако для этого они не должны иметь долгов по алиментам. Законопроект вступает в силу с 1 января 2026 года.

Ранее Нилов предложил установить предельный размер платежей за ЖКУ в размере 10% от общего дохода для пенсионеров и многодетных семей. По его словам, для всех остальных граждан порог должен составлять 15%.