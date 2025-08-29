День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 09:46

Семьям с детьми и невысоким доходом пообещали новую меру поддержки

Депутат Нилов: семьям с детьми вернут часть налогов при невысоком доходе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Семьям с двумя и более детьми, имеющим невысокий доход, вернут часть уплаченных налогов, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, которые приводит ТАСС, такие родители смогут ежегодно получать от государства обратно 7% из 13% уплаченного НДФЛ. Нилов назвал это «налоговым кешбэком».

Работающий гражданин или тот, кто платил подоходный налог, имеет право на налоговый кешбэк в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе постоянной или временной регистрации, а при ее отсутствии — в регионе проживания, — сказал он.

Депутат уточнил, что на налоговый кешбэк также могут рассчитывать и родители, не проживающие совместно с детьми. Однако для этого они не должны иметь долгов по алиментам. Законопроект вступает в силу с 1 января 2026 года.

Ранее Нилов предложил установить предельный размер платежей за ЖКУ в размере 10% от общего дохода для пенсионеров и многодетных семей. По его словам, для всех остальных граждан порог должен составлять 15%.

Госдума
депутаты
Ярослав Нилов
семьи
родители
дети
налоги
НДФЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ВТБ спрогнозировали, какой будет ключевая ставка в сентябре
Родительские чаты в московских школах переведут в единый мессенджер
«Пытались сохранить»: Гуф раскрыл детали оборвавшихся отношений с невестой
Катер с тремя людьми на борту едва не затонул в Петербурге
Педиатр объяснила, как помочь ребенку при отравлении грибами
Названы растения, которые нельзя выращивать на дачном участке
Россия призвала одуматься «евротройку»
Мошенники начали общаться со школьниками в играх под видом техподдержки
Бразилия ответит на торговые ограничения США
Каждый четвертый россиянин в детстве мечтал стать спортсменом
Ситуация с альпинисткой Наговицыной: последние новости 29 августа, жива ли
В Евросоюзе раскрыли, какие гарантии безопасности готовы дать Украине
Аналитики раскрыли планы страны НАТО по присоединению Молдавии
«Музыка будет жить»: Верник высказался о смерти Щедрина
Президент Португалии назвал Трампа «русским активом»
На Новорижском шоссе орудуют метатели камней
В Роскачестве предостерегли от покупки синтетического текстиля для дома
В Европе заговорили о переводе активов РФ в более рискованные инвестиции
Юрист напомнила, что дачников могут оштрафовать за сорняки
В ЕС раскрыли детали гарантий безопасности Украины
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.