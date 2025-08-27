День знаний — 2025
27 августа 2025 в 15:29

В Госдуме предложили поддержать пенсионеров и многодетных в одном вопросе

Депутат Нилов: для пенсионеров нужно ограничить платежи за ЖКУ до 10%

Ярослав Нилов Ярослав Нилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для пенсионеров и многодетных семей надо установить предельный размер платежей за ЖКУ в размере 10% от общего дохода семьи, заявил 360.ru депутат Госдумы Ярослав Нилов, комментируя соответствующую инициативу. По его словам, для всех остальных граждан порог должен составлять 15%.

Мы предлагаем скорректировать именно федеральный стандарт, чтобы не было зависимости от возможности бюджета региона. Мы предложили выделить отдельные социальные группы нуждающихся граждан. Это пенсионеры, многодетные семьи, — сказал он.

Ранее Нилов напомнил россиянам, что Социальный фонд РФ может удержать часть пенсии при выплате, если у граждан имеются долги, в том числе за ЖКУ. По его словам, по общим долгам может быть удержано не более половины пенсии. При этом по алиментным обязательствам разрешается удерживать до 70%.

