В Госдуме предложили поддержать пенсионеров и многодетных в одном вопросе

Для пенсионеров и многодетных семей надо установить предельный размер платежей за ЖКУ в размере 10% от общего дохода семьи, заявил 360.ru депутат Госдумы Ярослав Нилов, комментируя соответствующую инициативу. По его словам, для всех остальных граждан порог должен составлять 15%.

Мы предлагаем скорректировать именно федеральный стандарт, чтобы не было зависимости от возможности бюджета региона. Мы предложили выделить отдельные социальные группы нуждающихся граждан. Это пенсионеры, многодетные семьи, — сказал он.

Ранее Нилов напомнил россиянам, что Социальный фонд РФ может удержать часть пенсии при выплате, если у граждан имеются долги, в том числе за ЖКУ. По его словам, по общим долгам может быть удержано не более половины пенсии. При этом по алиментным обязательствам разрешается удерживать до 70%.