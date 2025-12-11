Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 04:29

Пулково временно стал запасным аэродромом

Аэропорт Пулково начал принимать перенаправленные из Москвы рейсы

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге Фото: Александр Гальперин/NEWS.ru
Санкт-Петербургский аэропорт Пулково выполняет функции запасного аэродрома для самолетов, перенаправленных из московских аэропортов, указано в официальном Telegram-канале воздушной гавани. В ближайшее время возможны изменения в расписании рейсов из-за временных ограничений в столичных аэропортах.

В аэропортах Москвы действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Пулково принимает в качестве запасного перенаправленные рейсы. В ближайшие часы возможны корректировки расписания, — отметили представители аэропорта.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) до этого сообщило о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов во всех столичных аэропортах. Данная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что самолет египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, следующий из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, экстренно приземлился в Челябинске. Причиной посадки стали неблагоприятные погодные условия в точке назначения. На борту находились около 200 пассажиров. После приземления в Челябинске пассажирам в течение нескольких часов не разрешали покинуть борт.

