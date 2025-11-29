В Пулково сообщили статус ближайшего рейса в Венесуэлу Пулково: ближайший прямой рейс в Венесуэлу не отменялся

Ближайшие рейс из России в Венесуэлу, который намечен на 30 ноября, не отменялся, сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта Пулково. Информации о том, что вылет может быть отменен или отложен, также не поступало.

Рейс в Каракас стоит в расписании, вылет в 22:30, перевозчик — венесуэльская авиакомпания Conviasa, — уточнили в Пулково.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США закрывают воздушное пространство над Венесуэлой. Он посоветовал учесть этот факт «наркоторговцам и торговцам людьми».

Ранее появилась информация, что ЦРУ в свете ситуации с Венесуэлой быстрыми темпами нарастило работу своего подразделения по борьбе с наркотиками. Усилия, которые были приложены, сопоставимы с теми, что предпринимали США в рамках войны против терроризма, объявленной после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, отметили журналисты.

Также Трамп обсудил с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро возможность провести двустороннюю встречу. По информации The New York Times, разговор об этом состоялся при участии госсекретаря США Марко Рубио.