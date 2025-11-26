Сибиряка задержали в Пулково из-за кражи люксовой косметики

Жителя Сибири задержали в петербургском аэропорту Пулково из-за кражи люксовой косметики, сообщает «Петербург2» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. Инцидент произошел в зоне вылета.

Сообщается, что мужчина рассматривал стенд с помадами, затем взял несколько штук и направился к выходу. Пропажу заметили сотрудники магазина беспошлинной торговли и обратились за помощью к правоохранителям.

По камерам мужчину смогли выследить и задержать, общая сумма ущерба составила 13 тыс. рублей. Против него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пассажирка бизнес-класса из России столкнулась с кражей из багажа во время перелета авиакомпанией Turkish Airlines. После приземления она обнаружила, что ее чемодан вскрыли, а шкатулка с украшениями разграблена.