29 августа 2025 в 16:08

«Проблема в методической стороне»: Вассерман об изменении школьной нагрузки

Депутат Вассерман: проблема школьной нагрузки заключается в методике обучения

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проблема школьной нагрузки заключается в методике обучения, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя новые нормы по домашнему заданию, контрольным работам и учебному дню. По его словам, образовательная система направлена на заучивание разрозненных фактов.

Я не вижу за собой возможности оспаривать мнение методистов, педагогов, педиатров, потому что допустимость ущербной нагрузки оценивают по медицинским критериям, а не только по психологическим. Так что если такие нормы приняты, то надеюсь, что все эти специалисты сработали достаточно точно. Я не считаю такой путь оптимальным. Проблема в методической стороне дела. На Западе и у нас продвигают идею отказа от формирования целостной картины мира, подменяя ее зазубриванием разрозненных фактов без внятного понимания взаимосвязи между ними, — сказал Вассерман.

Он подчеркнул, что именно это создает избыточную нагрузку на учеников. Кроме того, по словам депутата, формирование целостной картины мира эффективней зазубривания информации.

Ранее депутаты от фракции «Новые люди» выступили с инициативой запретить задавать школьникам уроки на выходные и праздничные дни. По их мнению, это поможет детям лучше отдыхать и проводить больше времени с семьей.

