31 августа 2025 в 13:37

Россиянам рассказали о небесном покровителе педагогов и учебного процесса

Депутат Иванов: покровителем педагогов является преподобный Сергий Радонежский

Праздничная литургия на Соборной площади в Троицко-Сергиевой лавре в праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского Праздничная литургия на Соборной площади в Троицко-Сергиевой лавре в праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского Фото: Кристина Кормилицына /РИА Новости

Преподобный Сергий Радонежский является небесным покровителем педагогов и всего учебного процесса, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он подчеркнул, что выбор этой святой личности глубоко символичен.

В православной традиции сложилось так, что у каждой профессии есть свой небесный заступник, к которому можно обратиться за помощью и вразумлением. Для учителей, наставников, преподавателей и всех, кто несет свет знаний молодежи, таким покровителем почитается преподобный Сергий Радонежский, игумен всея Руси. Из жития мы знаем, что отроку Варфоломею, будущему Сергию, грамота давалась очень тяжело. И лишь после усердной молитвы и обретенного дара свыше он смог постичь учение, став одним из самых просвещенных людей своего времени. Поэтому он с особым пониманием и участием относится к трудам всех, кто учится и учит, зная о трудностях этого пути не понаслышке, — пояснил председатель движения.

Также Иванов добавил, что преподобный Сергий является образцом мудрого наставника. Депутат отметил, что православный святой олицетворял самые важные качества педагога ― терпение, любовь к детям и мудрость.

Он не только основал монастырь, но и воспитал целую плеяду учеников, которые сами стали светильниками веры и просвещения. Его жизнь — это пример безмерного терпения, смирения и любви к своим ученикам. Именно эти качества — терпение, любовь к детям и мудрость — являются фундаментом настоящего учительского призвания. В начале нового учебного года я от всей души желаю всем учителям, преподавателям и студентам педагогических вузов здравия, терпения, благодарных учеников и неоскудевающей помощи преподобного Сергия Радонежского в их благородном труде на ниве просвещения, — заявил он.

Ранее детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова заявила, что вводить режим дня для школьников необходимо за несколько дней до 1 сентября. По ее словам, также следует постепенно начинать непродолжительные занятия с ребенком, чтобы он привык к учебе в будние дни.

Софья Якимова
С. Якимова
