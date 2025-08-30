Названы эффективные способы защитить школьника в цифровом пространстве

Несколько простых способов помогут родителям обеспечить безопасность ребенка в цифровой образовательной среде, заявил в беседе с RT старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников. В первую очередь следует включить гостевой режим на телефоне или планшете ребенка, отметил он.

Это функция, которая создает отдельное рабочее пространство. <...> В гостевом режиме остаются только нужные для обучения программы, а риск случайной утечки информации снижается, — объяснил собеседник издания.

Также родителям рекомендуется настроить уведомления о входах в аккаунты. Даже если школьник самостоятельно управляет своими логинами, такая функция поможет вовремя заметить вход с нового устройства или подозрительную активность, отметил эксперт.

Чтобы защитить ребенка от вредных сайтов, можно использовать изменение настроек домашнего Wi-Fi. По словам Рыбникова, в большинстве роутеров есть раздел «Безопасность», где можно включить базовую блокировку подозрительных страниц. Если школьник активно пользуется браузером и соцсетями, не лишним будет установить расширения, которые отключают сбор данных, добавил специалист.

Ранее эксперт по кибербезопасности Андрей Захаров посоветовал родителям регулярно информировать детей о фишинге и других интернет-угрозах. Также он призвал завести «семейные аккаунты» для контроля настроек приватности на устройствах ребенка.