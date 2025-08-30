День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 09:54

Назван процент россиян, недовольных качеством образования своих детей

«Ромир»: 58% родителей заявили, что образование в российских школах стало хуже

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Более половины опрошенных родителей, а именно 58%, заявили, что качество школьного образования сейчас хуже, чем то, которое было у них, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования холдинга «Ромир». Однако 16% россиян считают, что дети получают в школе лучшее образование, чем в их время. Еще 14% видят равенство в качестве учебного процесса.

Но большая часть опрошенных — 58% — выражают определенную обеспокоенность, полагая, что нынешние школьники получают худшее образование, — говорится в результатах исследования.

56% участников опроса убеждены, что современным школьникам приходится нелегко, поскольку учиться сейчас, по мнению респондентов, труднее, чем во времена СССР. 18% россиян указали, что сложность осталась прежней, и только 11% полагают, что раньше школьная жизнь была тяжелее.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя новые нормы по домашнему заданию, контрольным работам и учебному дню, заявил, что проблема школьной нагрузки заключается в методике обучения. По его словам, образовательная система направлена на заучивание разрозненных фактов, но это менее эффективно, чем формирование у школьников целостной картины мира.

образование
школы
Россия
опросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под Волгоградом трагически погиб подросток и еще три пострадали
В России появился цифровой токен на базе пшеницы
ФАБ-3000 разнесла группу испанских наемников в зоне спецоперации
В Волгограде вспыхнул пожар, который видно из другого города
Российское генконсульство скоро откроет свои двери в египетском городе
Назван самый подорожавший в мире товар
SHOT: Петросян стал хуже себя чувствовать из-за проблем с сердцем
Эксперт по недвижимости спрогнозировал снижение цен на новостройки
Назван процент россиян, недовольных качеством образования своих детей
ВСУ бросили испанских наемников на важный участок в зоне СВО
Историк признала, что Россия еще ощущает последствия нигилизма девяностых
Убийцу страхового магната обвинили в пропаганде насилия
Россиянам рассказали о новых законах, вступающих в силу в сентябре
Россия потребовала от США снять ограничения на работу консульств
Россиянину в США могут отказать в выходе под залог по громкому делу
Снайпер узнал, как украинские бойцы бросили наемника погибать в одиночестве
Билла Клинтона засняли в аэропорту с дефибриллятором
Появились кадры последствий огненного ДТП в Москве
Огурцы со сладким перцем на зиму: готовим идеальную закуску
Mash: ВС РФ нанесли комбинированный удар по военным объектам на Украине
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.