Назван процент россиян, недовольных качеством образования своих детей

Более половины опрошенных родителей, а именно 58%, заявили, что качество школьного образования сейчас хуже, чем то, которое было у них, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования холдинга «Ромир». Однако 16% россиян считают, что дети получают в школе лучшее образование, чем в их время. Еще 14% видят равенство в качестве учебного процесса.

Но большая часть опрошенных — 58% — выражают определенную обеспокоенность, полагая, что нынешние школьники получают худшее образование, — говорится в результатах исследования.

56% участников опроса убеждены, что современным школьникам приходится нелегко, поскольку учиться сейчас, по мнению респондентов, труднее, чем во времена СССР. 18% россиян указали, что сложность осталась прежней, и только 11% полагают, что раньше школьная жизнь была тяжелее.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя новые нормы по домашнему заданию, контрольным работам и учебному дню, заявил, что проблема школьной нагрузки заключается в методике обучения. По его словам, образовательная система направлена на заучивание разрозненных фактов, но это менее эффективно, чем формирование у школьников целостной картины мира.