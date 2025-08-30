ЕГЭ и книги Прилепина: как готовятся к школе дети Терешиной, Суханкиной

Депутат Государственной думы России Дмитрий Кузнецов дает читать детям книги писателя Захара Прилепина, чтобы привить им любовь к литературе. Дочери экс-солистки группы Hi-Fi, певицы Татьяны Терешиной пришлось поменять школу, так как ей было некомфортно в прежней. Вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина водит троих внуков в консерваторию. По ее мнению, только классическая музыка развивает способности к учебе. Как готовятся к началу учебного года звезды — в материале NEWS.ru.

Что нужно изменить в школьной программе

У депутата ГД Дмитрия Кузнецова трое детей. Старший оканчивает колледж, средний перешел в 10-й класс, а самый младший сын только станет учеником школы этой осенью. «Главное — настроить ребенка психологически. Чтобы школа ассоциировалась не с тяжелой обязанностью, а с чем-то интересным. Мы в семье старались больше разговаривать о новых впечатлениях, будущих друзьях и любимых занятиях», — рассказал Кузнецов NEWS.ru.

Политик считает повышенную загруженность детей домашними заданиями одной из главных проблем учебного процесса.

«Иногда ребенку тяжело справляться с большим количеством уроков. Мы в семье решали это так: составляли вместе расписание, разбивали задания на небольшие блоки, чтобы не возникало перегрузки… Чтобы мотивировать делать уроки, используем правило „сначала дело — потом отдых“. Иногда вместе учим уроки, чтобы превратить процесс в игру», — поделился собеседник.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Он призвал глав сферы российского образования подумать, каким образом можно «разгрузить» детей и сделать систему более гибкой. По его мнению, нужно вводить больше практических занятий и полезных навыков, которые пригодятся в жизни, в учебный процесс.

«И меньше избыточных заданий ради галочки. Вопрос ЕГЭ также требует переосмысления: многие дети воспринимают его как стресс. Полагаю, следует подумать над более мягкими, но объективными формами итоговой аттестации», — выразил мнение многодетный отец.

Как мотивировать ребенка больше читать

У экс-солиста группы «На-На» Павла Соколова две дочери: старшая Алина от первого брака артиста с танцовщицей Натальей, младшая София — от нынешней жены, хореографа Виктории. По его словам, супруги дружат.

София перешла во второй класс, рассказал исполнитель. По его словам, дочь с радостью учится в школе. Как уточнил Соколов, в первом классе у нее не было домашних заданий, семья еще не столкнулась с перегруженностью ребенка уроками. Единственной проблемой, по словам собеседника, стали ранние подъемы по утрам, приходилось подолгу уговаривать дочь проснуться. Как добавил Соколов, она также ленилась читать.

«Мы с женой по вечерам дома стали сами читать вслух. Выбирали небольшие произведения для возраста младшей дочери. Она стала прислушиваться, заинтересовалась. И теперь сама подходит с книгой: „Давайте теперь я вам почитаю“», — рассказал артист.

Он предположил, что мог перегнуть палку в воспитании старшей дочери Алины. По словам Соколова, когда она получала в школе четверки, он подшучивал: «Зачем носишь квадратные, нам нужны только кругленькие». Он имел ввиду отличные оценки.

По мнению артиста, Алина стала чрезмерной перфекционисткой и «страшно переживала даже малейшие неудачи». Как напомнил экс-солист «На-На», такое поведение психологи называют комплексом отличника, иногда оно может привести к нервным срывам у ребенка.

Алина успешно окончила школу и факультет журналистики, уже работает на музыкальном телеканале, добавил певец. По словам Соколова, дочь также преподает хореографию в собственной танцевальной студии.

С младшей дочерью артист решил быть более мягким отцом. «Но это не значит, что София на правах младшего ребенка может вообще ничего не делать. У нее очень насыщенное расписание. Школа — с английским уклоном. Также занимается хореографией и музыкой. Кроме того, с этого года она поступила в детский театр эстрады. Но ей как раз нравится такой наполненный творчеством режим», — поделился артист.

Депутат Кузнецов признался, что тоже не считает себя идеальным отцом. «Бывает, проявляю излишнюю строгость или, наоборот, уступаю. Стараюсь анализировать и корректировать себя, также больше разговаривать с детьми. Это важно», — считает парламентарий.

Политический деятель Дмитрий Кузнецов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Чтобы привить старшим сыновьям интерес к чтению, Кузнецов дает им книги Захара Прилепина. По мнению собеседника, там настоящие эмоции, живые герои и ситуации, которые заставляют задуматься.

«После прочитанного сыновья делятся впечатлениями и задают правильные вопросы, вместе обсуждаем героев и их поступки. Это не скучная обязанность из школьной программы, а возможность прожить вместе с персонажами разные истории и почувствовать силу слова», — подчеркнул Кузнецов.

Что делать, если детям не нравится школа

Дочь экс-солистки группы Hi-Fi Татьяны Терешиной посещает школу с углубленным изучением английского языка. В этом году девочка пошла в шестой класс. По словам певицы, ребенку сейчас нравится учиться. Однако так было не всегда, отметила собеседница.

«После первого класса пришлось поменять школу. Не нравился педагог и условия, дочь возвращалась домой в стрессе. Не только нам не нравилось, тогда чуть ли не полкласса ушли… Нынешняя школа — прекрасная, замечательные педагоги. Важно искать своего преподавателя, который умеет раскрывать лучшие качества в ребенке, а не подавлять», — посоветовала артистка.

Она добавила, что дочь — творческая натура: она любит придумывать рассказы и рисовать комиксы. По словам Терешиной, она также занимается музыкой, а минувшим летом стала самостоятельно изучать корейский язык. «Сама на онлайн-курсы записалась, сидит, слушает, обучается. Говорит, что нравится», — поделилась собеседница.

Татьяна также добавила, что относится к 1 сентября как к празднику. «Это начало нового этапа и новых возможностей. И дочь так же считает. Настраиваемся максимально на покорение новых вершин в новом учебном году», — добавила Терешина.

Бабушка троих внуков Людмила Поргина рассказала NEWS.ru, что старшие внуки Петр и Яна уже студенты. Младшая Ольга перешла в 6-й класс.

«Буквально с первых дней жизни внуков мы с сыном и невесткой читали им вслух, возили в консерваторию на детские произведения буквально в пеленках. Когда внуки подросли, учились в музыкальной школе все трое, а Олечка еще и занималась хореографией. В три года она уже танцевала „Лебединое озеро“», — поделилась вдова Караченцова.

Она добавила, что рассказывает внукам о живописи, они посещают вместе художественные галереи и театральные постановки. «Я считаю главным пунктом в воспитании творческое развитие», — высказала мнение заслуженная артистка России.

У певицы Маргариты Суханкиной двое детей. Оба окончили 9-й класс — сын Сергей в 2024 году, дочь Валерия — в нынешнем. Певица поделилась с NEWS.ru, что в выпускных классах школьников стали мотивировать на получение рабочих специальностей.

Певица Маргарита Суханкина Фото: Фотохост-агентство РИА Новости

«Несколько лет назад — знаю по опыту подруг — в выпускных классах ребят настраивали на высшее образование. Мол, институты, академии вас ждут… Сейчас идет настрой на рабочие специальности. Возможно, это связано с перенасыщением рынка труда юристами и экономистами. А слесарей или строителей, наоборот, катастрофически не хватает», — предположила собеседница.

Дети Маргариты решили не продолжать учебу в 10-м и 11-м классах. Сын поступил на автослесаря в колледж. По словам певицы, он хорошо учится и летом подрабатывал в компании по ремонту автомобилей. Дочь выбрала специальность графического дизайнера, поступила на первый курс колледжа.

«ГИА — школьные выпускные экзамены — сдавали непросто. Но я сразу предупредила, ребята, никаких репетиторов, учитесь быть самостоятельными. И они готовились сами, по учебникам. Особенно я волновалась за Сережу, поскольку учился хуже Леры. Но оба молодцы, справились», — поделилась артистка.

Собеседники NEWS.ru поздравили всех школьников и их родителей с началом учебного года и пожелали получать как можно больше положительных эмоций в процессе приобретения новых знаний.

Читайте также:

Пугачева, Хаматова, Белый: дети кого из звезд не пойдут в школу 1 Сентября

«Тупо продались»: Суханкина о Галкине, Пугачевой, Шатунове и «Мираже»

Лучший подарок к 1 сентября: домашние задания в школах могут отменить

Минпросвещения против депутатов: за чей счет должны учиться дети мигрантов

Золотой стандарт, новые предметы, правила ЕГЭ: нужна ли реформа образования