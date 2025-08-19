Суханкина назвала сроки завершения своей карьеры Суханкина заявила, что завершит карьеру в случае пустых залов на своих концертах

Заслуженная артистка России Маргарита Суханкина в интервью NEWS.ru рассказала, что завершит творческую карьеру в случае отсутствия зрителей на своих концертах. Однако это случится не скоро, предположила артистка, сообщив, что сейчас на выступлениях у нее «залы битком».

Если завтра выйду на большой концертный зал и обнаружу его пустым, скажу, что сегодня было последнее вступление и я никому больше не интересна. Но у меня битком залы, — отметила исполнительница, которая входит в число артистов-легенд 1990-х.

Ранее она раскрыла, что люди из ближнего круга Надежды Кадышевой «выкладывали ее ролики в TikTok». Таким образом артистка получила вторую волну популярности, в том числе у молодого поколения.

Также Суханкина, которая в юности приятельствовала с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), назвала его брак с Аллой Пугачевой «коммерческой историей». По мнению артистки, любви в этой паре нет.