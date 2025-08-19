Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 10:41

Суханкина назвала сроки завершения своей карьеры

Суханкина заявила, что завершит карьеру в случае пустых залов на своих концертах

Маргарита Суханкина Маргарита Суханкина Фото: Личный архив Маргариты Суханкиной

Заслуженная артистка России Маргарита Суханкина в интервью NEWS.ru рассказала, что завершит творческую карьеру в случае отсутствия зрителей на своих концертах. Однако это случится не скоро, предположила артистка, сообщив, что сейчас на выступлениях у нее «залы битком».

Если завтра выйду на большой концертный зал и обнаружу его пустым, скажу, что сегодня было последнее вступление и я никому больше не интересна. Но у меня битком залы, — отметила исполнительница, которая входит в число артистов-легенд 1990-х.

Ранее она раскрыла, что люди из ближнего круга Надежды Кадышевой «выкладывали ее ролики в TikTok». Таким образом артистка получила вторую волну популярности, в том числе у молодого поколения.

Также Суханкина, которая в юности приятельствовала с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), назвала его брак с Аллой Пугачевой «коммерческой историей». По мнению артистки, любви в этой паре нет.

шоу-бизнес
российская эстрада
аартисты
карьера
певцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве во вторник, 19 августа: ждать дождь с градом и ураган?
В Госдуме сообщили, каким будет период накопительной пенсии в 2026 году
Кота с марихуаной «повязали» около исправительной колонии
В ДНР ликвидировали взвод украинской бригады «Холодный Яр»
Два человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Подмосковье
Отдых в пятизвездочном отеле Египта обернулся мучениями туристов из России
Экономист предупредила, чем может обернуться льготная ипотека
Жителя ЛНР задержали за изготовление взрывных устройств для терактов
Раскрыты новые детали отъезда Исинбаевой из России
Российского блогера задержали за донаты экстремистам
Юные россияне демонстрируют высокий уровень патриотизма
Гинеколог отправила беременную пациентку снимать порчу к медиуму
Ситуация в Сумской области утром 19 августа: ликвидация офицеров, бои
Семья Тиммы готовит новый выпад в адрес Седоковой
«Тупо продались»: Суханкина о Галкине, Пугачевой, Шатунове и «Мираже»
Актера Щербакова выписали из больницы
«Придется повоевать»: в Госдуме высказались о заключении мира на Украине
Строители устроили поножовщину в Подмосковье
Пожар до небес, ВС РФ сожгли Кременчугский НПЗ: удары по Украине 19 августа
Омский убийца больше 20 лет скрывался от правосудия
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.