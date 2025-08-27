Стало известно, на что тратит пенсию вдова Караченцова Людмила Поргина Большую часть пенсии Поргина тратит на корма для своих домашних животных

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова заслуженная артистка РФ 76-летняя Людмила Поргина призналась NEWS.ru, что значительную часть пенсии тратит на корм кошкам, собакам и попугаям, которые живут вместе с ней на даче. Кроме того, по ее словам, она оплачивает услуги ветеринара для них, покупает необходимые витамины и лекарства.

Оплачиваю ветеринара — чтобы не болели. И, конечно, обеспечиваю им правильное питание, они едят мясо и хорошие корма, не дешевые, — уточнила собеседница.

Она отметила, что на собственные нужды практически не тратится. Питается, по ее словам, скромно, гардероб не обновляет, а коммунальные платежи помогает оплачивать сын.

Питаюсь бульончиком. Одежда у меня есть — пальто, шубы, все имеется. Коммуналку, налоги на землю и телефонную связь оплачивает сын Андрей, я переправляю ему все платежки, — рассказала Людмила Андреевна.

Она уточнила, что ее пенсия составляет 56 тысяч рублей. В эту сумму включены доплаты за звание и статус артистки высшей категории. Пенсию вдова Караченцова оценила как недостаточную. По ее мнению, всем пенсионерам в России следовало бы увеличить ежемесячные выплаты до 120-150 тысяч рублей.

Ранее исполнительница хитов 90-х, 64-летняя певица Екатерина Семенова призналась, что ее пенсия составляет 14 тысяч рублей. У артистки нет звания заслуженной, и входит в РАО — Российское авторское общество — поэтому надбавки ей не положены.

Актриса Яна Поплавская в свою очередь заявила, что депутата Госдумы Ирину Роднину следует исключить из состава нижней палаты парламента за слова о жалобах россиян на маленькую пенсию. Артистка отметила, что парламентарию нужно дать возможность прожить на ту самую пенсию, о которой она рассуждает.