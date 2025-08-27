Стало известно, на что тратит пенсию вдова Караченцова Людмила Поргина

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова заслуженная артистка РФ 76-летняя Людмила Поргина призналась NEWS.ru, что значительную часть пенсии тратит на корм кошкам, собакам и попугаям, которые живут вместе с ней на даче. Кроме того, по ее словам, она оплачивает услуги ветеринара для них, покупает необходимые витамины и лекарства.
Оплачиваю ветеринара — чтобы не болели. И, конечно, обеспечиваю им правильное питание, они едят мясо и хорошие корма, не дешевые, — уточнила собеседница.
Она отметила, что на собственные нужды практически не тратится. Питается, по ее словам, скромно, гардероб не обновляет, а коммунальные платежи помогает оплачивать сын.
Питаюсь бульончиком. Одежда у меня есть — пальто, шубы, все имеется. Коммуналку, налоги на землю и телефонную связь оплачивает сын Андрей, я переправляю ему все платежки, — рассказала Людмила Андреевна.
Она уточнила, что ее пенсия составляет 56 тысяч рублей. В эту сумму включены доплаты за звание и статус артистки высшей категории. Пенсию вдова Караченцова оценила как недостаточную. По ее мнению, всем пенсионерам в России следовало бы увеличить ежемесячные выплаты до 120-150 тысяч рублей.
Ранее исполнительница хитов 90-х, 64-летняя певица Екатерина Семенова призналась, что ее пенсия составляет 14 тысяч рублей. У артистки нет звания заслуженной, и входит в РАО — Российское авторское общество — поэтому надбавки ей не положены.
Актриса Яна Поплавская в свою очередь заявила, что депутата Госдумы Ирину Роднину следует исключить из состава нижней палаты парламента за слова о жалобах россиян на маленькую пенсию. Артистка отметила, что парламентарию нужно дать возможность прожить на ту самую пенсию, о которой она рассуждает.