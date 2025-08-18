Экс-лидер «Миража» Суханкина рассказала о первой работе сына

Экс-солистка группы «Мираж» заслуженная артистка России Маргарита Суханкина сообщила в эксклюзивном интервью NEWS.ru, что ее 18-летний приемный сын Сергей получает специальность автослесаря, а также начал зарабатывать собственные деньги. С первого заработка, рассказала певица, подросток купил себе велосипед.

Сережа в прошлом году закончил школу и уже первый год отучился в колледже, будет автослесарем. Летом подрабатывает в автосервисе недалеко от дома. И он доволен, и им довольны. С зарплаты сын купил себе крутейший велосипед, — поделилась собеседница.

Также артистка воспитывает 16-летнюю Леру, которая тоже является приемной. Валерия закончила школу и выбрала профессию графического дизайнера, рассказала Суханкина.

Лера в этом году закончила 9-й класс и поступила в колледж на графического дизайнера. У нее руки волшебные, очень хороший вкус. Делает экзотические цветы из газет, браслеты плетет, рисует, — сообщила исполнительница.

Она добавила, что очень гордится детьми и с радостью наблюдает за тем, как они растут и вступают во взрослую жизнь.

