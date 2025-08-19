«Тупо продались»: Суханкина о Галкине, Пугачевой, Шатунове и «Мираже»

Певицу Маргариту Суханкину часто называют золотым голосом группы «Мираж». Однако после ухода из коллектива у артистки возникли разногласия с бывшими коллегами, из-за которых она даже судилась с ними. Чем сейчас занимается Суханкина, каким она запомнила солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова и как относится к певице Алле Пугачевой — в интервью NEWS.ru.

«Прежние мужья постоянно ставили условия»

— Побывала на фестивале «Славянский базар» в Витебске, отработав большой концерт на стадионе. Зрители танцевали, радовались, благодарили. Можно было поехать и в тур по южному побережью. Очень удобно — утром на пляже отдыхаешь, а вечером концерты. Но в этом году отказалась: хочется больше времени проводить дома с детьми (у Маргариты двое приемных детей — Сергей, которому 18, и 16-летняя Валерия. — NEWS.ru). Сережа в прошлом году окончил школу, и уже первый курс колледжа, будет автослесарем. Летом подрабатывает в автосервисе недалеко от дома. С зарплаты сын купил себе крутейший велосипед.

Лера в этом году окончила 9-й класс и поступила в колледж на графического дизайнера. У нее волшебные руки, очень хороший вкус. Делает экзотические цветы из газет, браслеты плетет, рисует. Я очень горжусь моими ребятами и с радостью наблюдаю, как они растут и вступают во взрослую жизнь.

В личном плане у меня тоже все в порядке. Муж — очень хороший инженер, в прошлом строил ракеты. Можем, конечно, и поругаться, не бывает идиллий. На что-то закрываешь глаза, это жизнь. Но самое главное — наконец-то человек меня понимает.

Прежние мужья постоянно ставили условия — отказаться от музыки, больше бывать дома, уделять им время и так далее. Притом что я всегда зарабатывала больше, чем они, и содержала семью. Но все равно получала претензии. А один из бывших мужей даже, помню, подсчитывал суммы и ругался, что трачу слишком много на себя.

Маргарита Суханкина Фото: Личный архив Маргариты Суханкиной

Почему молодежи нравятся хиты 90-х

— Современный шоу-бизнес весь одинаковый: через губу ленивое пение, и слов не разобрать. То ли девочка, то ли мальчик исполняет. Одним тембром, одним голосом, одной манерой. Даже молодежи надоело.

В наших песнях были мелодика, настроение, характер… С выходом на экраны сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где чуть ли не на каждом шагу звучит мой голос, у меня началась третья волна популярности. Первая случилась, когда я стояла за кадром в «Мираже» и пела, а другие девушки на сцене открывали рот под мою фонограмму. Вторая — когда я сама вышла на сцену. Люди повалили на концерты узнать, кто же исполнял песни на самом деле. И вот сейчас третья. Причем среди поклонников появились тинейджеры и даже дети.

Недавно звонит мой директор, сообщает, что «отмечают день рождения девятилетней девочки, просят тебя спеть». Девочка пригласила на день рождения полкласса, отжигали, потом фотографировались: «Тетя Рита, можно и мне с вами сняться?»

Люди подходят в магазинах и на улице с признаниями: «Мы вас любим, вы легенда». Нос не задираю, отношусь нормально, если не хамят. Потому что иногда ведут себя неподобающим образом. Подходят, обнимают за шею: «А ну-ка давай зафотаемся». Вот такое панибратство не люблю.

Почему хиты Кадышевой стали популярны у молодежи

— Мне сказали, что директор или кто-то из ближнего круга Кадышевой начали выкладывать ее песни в TikTok, зная, что там пасется молодежь. И, что называется, «зашло».

Мы с моей командой тоже выкладываем. Я ведь исполняю не только песни «Миража», но и классические произведения, например. Или рассказываю про свой сад-огород. И людям нравится, пишут, что интересно.

Маргарита Суханкина Фото: Личный архив Маргариты Суханкиной

«Разин всегда пел под фонограмму Шатунова»

— Некоторые люди мечтают, чтобы я исчезла отовсюду как певица. Притом что именно я создала стиль исполнения в группе, продюсер-то предлагал другой вариант. А ведь от исполнительского мастерства на сцене зависит жизнь песни.

К примеру, автор хита «Рюмка водки на столе» написал, пытался петь… И ничего не произошло. А потом Лепс своим исполнением превратил композицию в шедевр и хит. Я так же вдохнула в хиты «Миража» свой тембр, мастерство и умение. И они зазвучали.

Но тем, кто открывал рот под мою фонограмму, мое существование до сих пор не дает покоя. Пытались делать свои проекты, но не получилось. И подают иски, пытаясь доказать, что я «не имею права» [исполнять хиты в мною же созданной манере]. При этом ни у одного из этих людей нет музыкального образования.

В последнее время все чаще вспоминаю Юру Шатунова, которого Разин буквально задавил судебными исками, а потом Юра умер. Затем не стало и автора песен Сергея Кузнецова. Думаю, ни один суд не стоит жизни человеческой.

Мы часто ездили по совместным концертам, Разин всегда пел под фонограмму Шатунова. Так же как сегодня некоторые продолжают петь под мою. Не хочу называть имена. При этом ненавидят меня и во всех интервью обязательно проедутся по мне кирзовыми сапогами.

Причем мы ведь уже не девочки и не мальчики, большая часть жизни позади. Нам всем седьмой десяток, хочется нормально жить, спокойно. Я сегодня могу уже не петь. Если завтра выйду в большой концертный зал и обнаружу его пустым, скажу, что сегодня было последнее выступление и я никому больше не интересна. Но у меня битком залы.

Маргарита Суханкина Фото: Личный архив Маргариты Суханкиной

Кто займет место Пугачевой на российской сцене

— Я, кстати, недавно думала о ее судьбе. Мне безумно ее жалко — попасть на чужбину и скитаться, не приведи господь. Почему это произошло, до сих пор не могу понять. Многие артисты все получили благодаря нашей стране, любви народа и благосклонности правительства. И потом так себя повели.

Наверное, кто-то предложил им деньги. У меня почему-то четкое ощущение, что большинство из артистов тупо продались, им что-то наобещали и они взамен стали лить грязь на Россию.

Вы с ума сошли все, не видите очевидных вещей? Идет переписывание истории на мировом уровне. Россию, которая никогда ни на кого не нападала, а всегда защищалась, защищала и помогала, называют агрессором.

В меньших масштабах, но так же переписывание истории происходит и в «Мираже». И вранье бесконечное. Видимо, насмотрелись западных СМИ и полагают, что если глобально можно переписать историю, то почему не сделать то же самое на эстраде, Суханкина должна исчезнуть.

Маргарита Суханкина посетила Единый пункт отбора на военную службу по контракту Фото: Новосильцев Артур /Агентство «Москва»

Зачем кто-то должен занимать место Пугачевой? Была великая российская певица. И напрасно ее обвиняли, будто кого-то «не пускала» на сцену. Так поступают люди, которым лишь бы найти виноватых… Сегодня то, что происходит с Пугачевой, я думаю, она создает собственными руками. Что посеешь, то и пожнешь, как говорится.

Как Суханкина познакомилась с Галкиным

— Я и с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) знакома. Причем с того времени, когда он был молодым начинающим артистом, ездил на метро с гитарой и пытался выступать с пародиями в театре при МГУ. Я тоже участвовала в этих концертах, там и познакомились. Очень часто шли до метро вдвоем.

Максим тогда был крайне интеллигентным и очень хорошо воспитанным мальчиком. Семья же интеллигентная — папа военный, мама педагог. Он женился на Пугачевой вскоре после того, как родители ушли из жизни, причем друг за другом. То есть, видимо, пока папа с мамой находились рядом, оставался исполнительным и воспитанным. Как только их не стало, пустился во все тяжкие. И этот брак, с такой разницей… Не знаю, стоит ли тут говорить про любовь. Мне кажется, коммерческая история.

Сейчас он все перечеркнул в одночасье. У меня все время в голове звучит вопрос: «Зачем?» И некоторые актеры наши великие, со званиями-привилегиями, зачем-то поперлись на Запад и начали тявкать оттуда на Россию. Бога побойтесь, замолчите.

Кому Россия не дает покоя? Огромная страна с огромными ресурсами. Первыми полетели в космос, создали телефон… Все мозги, уехавшие в Америку, из России. За что им нас любить? Мы везде первые, а таких никогда не любят. Но говорят, что, если тебе плюют в спину, радуйся, значит, ты первый.

Певица Маргарита Суханкина и группа «Мираж» выступают на концерте XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Я считаю, не надо прощать «убегантов». Все они взрослые люди и понимали, на что шли. Если вас тупо купили, то вы понимали, за что брали деньги. Поэтому сидите там, мы вас обратно не ждем. Я лично имею право их не прощать. Ни одного из этих людей не прощаю. Не хочу ни видеть их на экранах, ни общаться. Хотя были прекрасные отношения с тем же Максом.

«Никогда не пойму людей, которые предают свою родину»

— Никогда не пойму людей, которые предают свою родину. Я побывала замужем за иностранцем в 90-е. Жили мы с мужем в Германии, у него был бизнес — ресторан. И он искренне не понимал мою тоску по родине: «Чего ты рвешься в Россию, там же очень трудная жизнь». Я отвечала, что там родные люди и родина. Он удивлялся: «Ну и что?»

Разведясь и вернувшись домой, поняла, что никаких иностранцев больше никогда не будет в моей жизни. И что я ни в какой другой стране, кроме России, жить не буду. Где родился, там и пригодился.

