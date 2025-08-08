Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 13:28

Галкин впервые появился на публике после ДТП

Галкин с гипсом на руке дал концерт в Юрмале после ДТП

Максим Галкин Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий и артист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) появился на сцене в гипсе во время концерта в Юрмале. Выступление состоялось 7 августа в концертном зале «Дзинтари» и стало первым из двух запланированных мероприятий в латвийском городе. Видео с концерта Галкин разместил в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Артист поблагодарил зрителей за теплую атмосферу и выразил признательность за поддержку. Он отметил, что рад встрече с публикой, а концерт назвал замечательным опытом. Галкин уточнил, что это выступление было первым в рамках юрмальской программы.

В комментариях к посту поклонники желали ему скорейшего восстановления после травмы. Они писали, что надеются на полное заживление руки, называли его дорогим для них человеком и подчеркивали, что специально приезжали, чтобы увидеть его выступление, в том числе из-за границы. Многие зрители подчеркнули, что концерт оставил у них яркие впечатления.

Прежде стало известно, что Галкина 6 августа сбила машина. ДТП произошло, когда юморист ехал на велосипеде по улице Юрмалы, при этом он соблюдал правила дорожного движения и был в шлеме.

Ранее политик, волонтер в зоне СВО, крестник председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко Владислав Тюльпанов предложил ввести в стране статус врага народа России. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что главными претендентами на это звание являются Максим Галкин и певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

