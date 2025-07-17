Алибасов взялся за старое несмотря на здоровье. На кого он променял «На-На»

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов заявил о готовности вернуться в шоу-бизнес. Он начал работать с исполнителем и автором песен Виктором КинНом. На днях 78-летний Алибасов снялся в клипе Виктора на песню «Рыжая», он сыграл мафиози. Правда ли, что он забыл «На-На», и позволит ли здоровье ему работать — в материале NEWS.ru.

Где сейчас Бари Алибасов

Продюсер пригласил NEWS.ru в гости в московскую квартиру в районе Нового Арбата. Алибасов там живет вместе с женой Еленой и семилетним псом Кузьмой породы той-терьер.

По словам супруги, собака стала первым совместным приобретением с Бари после бракосочетания три года назад. «Мы спасли Кузю от заводчиков, у которых ему было, мягко говоря, очень нехорошо. До сих пор его лечим. Для нас он стал другом, членом семьи, родным существом. Очень деликатный и вежливый песик», — поделилась супруга шоумена.

Сам хозяин дома в день визита NEWS.ru чувствовал себя не очень хорошо из-за перемены погоды в Москве. По словам супруги, у него присутствует метеозависимость.

Как рассказала Елена, Бари Каримович каждый день занимается спортом на домашнем велотренажере для тонуса и перенапрягся, потом заболела голова. «Ничего страшного, пройдет. Главное, чтобы она — голова — оставалась на месте», — пошутил Бари Каримович.

Он выпил таблетку от повышенного давления. Через некоторое время Алибасову стало легче. Вместе с NEWS.ru в гости к продюсеру пришел и Виктор КинН. Они дружат и сотрудничают с Бари Каримовичем.

Бари Алибасов с псом Кузей Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кто такой Виктор КинН

КинН рассказал NEWS.ru, что родился и вырос в Абхазии, в городе Сухуме. Его отец был заместителем главного архитектора города. Виктор получил профессию режиссера. У него есть и музыкальное образование, с юных лет артист пишет песни. Несколько лет он выступал в качестве солиста и автора песен группы «Бойкот». Известный медиамагнат Владимир Киселев, отец певцов ЮрКиса и ВладиМира, был продюсером коллектива.

«Я носил тогда пышную шевелюру по моде тех лет, на выступления надевал красную сценическую черкеску. Она очень подходила к жанру, в котором мы работали, — казачий поп-рок. Мы часто пересекались на концертах с „На-На“, особенно близко я общался с Володей Левкиным. Царство ему небесное! Однажды при встрече Бари мне сказал, мол, пора тебе уходить из „Бойкота“ и начинать работать сольно, с другим материалом. Но я его тогда не послушался», — рассказал артист.

Спустя более чем 30 лет продюсер и музыкант возобновили общение. «Были праздники, и мы с приятельницей — она дружит с Леной, женой Бари, — зашли к Алибасовым с поздравлениями. Бари при встрече поинтересовался, показывая на мою голову: „А где же твоя шевелюра?“ Я ответил, что прическа у меня теперь другая, соответствующая возрасту и сценическому имиджу. Ну а дальше слово за слово Бари сам попросил, чтобы я показал ему мои новые песни. Они ему понравились. Он сказал, что это „его музыка“. И мы решили попробовать поработать», — рассказал КинН.

Алибасов отметил, что к нему часто обращаются исполнители разных возрастов, включая молодежь. По его словам, они просят, чтобы он помог в продвижении их творчества — участием или хотя бы советами. По словам продюсера, он обычно отказывается, поскольку современные тренды ему не интересны. Однако песни Виктора как-то сразу легли на душу, пояснил Бари Каримович.

«Я понял, что готов поддержать проект. И для подтверждения моих намерений снялся в клипе Виктора. Немного диктаторствовал на съемках, но мне простительно, я же старше», — пояснил создатель группы «На-На».

Бари Алибасов и Виктор КинН Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Перестанет ли Алибасов работать с «На-На» ради нового проекта

Алибасов признался, что солисты «На-На» отнеслись к его новой затее «спокойно», но он бы их и не послушал. «Я вправе работать с тем, чья музыка мне нравится! У ребят (группы „На-На“. — NEWS.ru) все хорошо — выступают, снимаются на ТВ, дают интервью, востребованы. На фоне возвращения зрительского интереса к хитам 90-х у них много концертов. Они как птенцы, которые выпорхнули из гнезда, у ребят собственная творческая жизнь», — уточнил продюсер.

Показывая фотографии, супруга Алибасова вспомнила, что пересматривала недавно рабочие архивы Бари Каримовича. Больше всего, по ее словам, поразило количество снимков выступлений «На-На» в горячих точках России и за ее пределами.

«Сколько концертов дали в зонах боевых действий! И Бари с ними многократно ездил. Никогда этим не кичился, не выпячивал. Сейчас продолжаем помогать детским домам и моему родному Донбассу — мирным и военным. В свое время по этой же причине отказались от свадебного торжества, расписались потихоньку. А сэкономленные деньги потратили на добрые дела. Тратить на всякие личные „хотелки“ в столь сложное время — кощунство. Так считает Бари, и я целиком согласна», — отметила Елена.

Бари Алибасов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

КинН добавил, что тоже часто выступает в госпиталях перед ранеными и в различных воинских частях. По его словам, он сам служил в армии в середине 1980-х в Латвии.

«Прибалты уже тогда говорили о русских как об оккупантах. А я, выросший в многонациональном советском Сухуме, где на моей памяти никогда не было конфликтов на национальной почве, удивлялся такому отношению. Ведь СССР построил в республиках Прибалтики всю инфраструктуру — фабрики, заводы, порты, школы, больницы, детские садики… И такая черная неблагодарность», — подчеркнул собеседник.

По его словам, на концертах в госпиталях ребята-военные все больше просят петь о любви, доме и девчонках.

Алибасов пока не может отправиться с визитами или концертами в госпитали — давление все еще «шалит». Однако продюсер пообещал сняться в следующем клипе КинНа, а также вместе с ним участвовать в музыкальных шоу на телевидении.

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