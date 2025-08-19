Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 10:05

«Разин буквально задавил судебными исками»: Суханкина о смерти Шатунова

Суханкина выразила мнение, что Разин задавил Шатунова судебными исками

Маргарита Суханкина Маргарита Суханкина Фото: Личный архив Маргариты Суханкиной

Экс-лидер группы «Мираж» заслуженная артистка России Маргарита Суханкина в интервью NEWS.ru вспомнила, что часто выступала на одних концертах с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным. По ее словам, на сцене он пел под фонограмму Шатунова. Это не помешало ему впоследствии инициировать судебные процессы против Юрия, который после череды судов умер от остановки сердца, напомнила собеседница.

В последнее время все чаще вспоминаю Юру Шатунова, которого Разин буквально задавил судебными исками, а потом Юра умер. А затем не стало и автора песен Кузнецова. Мы часто ездили по совместным концертам, Разин под фонограмму Шатунова всегда пел. Думаю, ни один суд не стоит жизни человеческой, — выразила мнение артистка.

Похожая ситуация, по ее словам, происходит и с «Миражом». Бывшие коллеги по коллективу также инициируют судебные разбирательства, и это длится годами.

Сегодня некоторые продолжают петь под мою фонограмму, я не хочу называть имена. При этом ненавидят меня и во всех интервью обязательно проедутся по мне кирзовыми сапогами. И подают иски, пытаясь доказать, что «не имею права» исполнять хиты в мною же созданной манере. При этом ни у одного из этих людей нет образования музыкального, — уточнила исполнительница.

Ранее Суханкина, которая в юности приятельствовала с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), назвала брак шоумена с Аллой Пугачевой «коммерческой историей». По мнению артистки, любви в этой паре нет.

Она также рассказала, что люди из ближнего круга Надежды Кадышевой «выкладывали ее ролики в TikTok». Таким образом артистка получила вторую волну популярности, в том числе у молодого поколения.

Юрий Шатунов
Андрей Разин
ласковый май
мираж
суды
Виктория Катаева
В. Катаева
