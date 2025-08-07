Минпросвещения против депутатов: за чей счет должны учиться дети мигрантов

Детям мигрантов нельзя запретить учиться в российских школах бесплатно, заявили в Минпросвещения в ответ на предложение депутата Ярослава Нилова разработать соответствующий законопроект. В ведомстве сообщили, что это нарушает Конституцию. Однако эксперты расходятся во мнениях и жарко спорят по этому поводу. Подробности — в материале NEWS.ru.

Какой позиции придерживается Минпросвещения

Введение платного обучения в школах с 1-го по 11-й класс для детей мигрантов идет вразрез с Конституцией России, сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут. Он напомнил, что закон гарантирует право на бесплатное общее образование всем гражданам страны и иностранцам.

«Это общее право для всех людей, которые находятся на территории Российской Федерации. В части общего образования — это бесплатно, в части СПО — тоже, в части высшего образования — на конкурсной основе бесплатно», — заявил Реут.

Что говорят депутаты и сенаторы

Заявление представителя Минпросвещения буквально «взорвало» депутатский корпус. Глава комитета ГД по социальной политике Ярослав Нилов пояснил NEWS.ru, что на самом деле в статье Конституции, где речь идет про доступность образования, не говорится, что за счет граждан Российской Федерации и за счет бюджета страны должны обучаться дети мигрантов.

«Кроме того, мы с коллегами готовим и внесем в Думу законопроект, согласно которому обучение детей мигрантов в школах и колледжах должно стать платным. Пусть платят родители, работодатели, посольства. Кроме того, в рамках межгосударственного сотрудничества, по аналогии с высшим образованием, возможно предоставление квот. Тогда это будет цениться», — указал Нилов.

Депутата Госдумы Виталия Милонова также возмутило заявление Минпросвещения. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что законы России должны работать в первую очередь на благо граждан страны, а не иностранцев.

«Трудовой мигрант, не сумевший найти себе реализацию на своей родине, работающий на строительстве очередного „человейника“, имеет ровно одно право: аккуратно заплатить за трудовой патент и своевременно покинуть нашу страну по истечении его срока действия. Никаких дополнительных прав его статус не предполагает», — заявил он NEWS.ru.

По словам парламентария, у законодателей есть множество конституционных инструментов для приведения всех правовых механизмов к гармонии.

Вместе с тем член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов полагает, что право на бесплатное образование не подлежит сомнению.

«Позиция Минпросвещения абсолютно обоснована с правовой точки зрения. Конституция РФ гарантирует каждому, кто находится на территории России, право на бесплатное общее образование. Этот принцип — основа гуманного, социального государства. Но мы должны понимать, что есть объективные требования, которые касаются в том числе детей мигрантов. Сегодня действует обязательное условие владения русским языком на базовом уровне — это необходимо как для успешной учебы, так и для социализации в школьной среде», — отметил в разговоре с NEWS.ru сенатор.

Законно ли вводить плату за образование для иностранцев

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов заявил NEWS.ru, что основным фильтром, отсекающим детей мигрантов от системы образования, может выступать только незнание русского языка.

«Все предложения законодателей, которые звучат по поводу платного образования мигрантов, скорее всего, являются политическими. Чтобы их реализовать, надо поменять Конституцию», — сказал он.

Введение платного образования для иностранцев действительно нарушает Конституцию РФ, заявил NEWS.ru адвокат Григорий Сарбаев. По его словам, в сложившейся ситуации нужно действовать другими методами.

«Вопрос нужно ставить совершенно по-другому: как дети мигрантов вообще оказываются в нашей стране? Если бы в этой части действовали нормальные законы, тогда мигрантам нельзя было бы завозить сюда семьи. В идеале — мигрант должен заключать срочный трудовой договор, за него полную ответственность несет работодатель. Семья сюда приезжать не должна, и детей, соответственно, тут быть не должно. Человек отрабатывает полгода и уезжает. Это цивилизованная система», — указал Сарбаев.

Почетный работник высшего профессионального образования, автор Telegram-канала «Наука и университеты», профессор Евгений Белый сообщил NEWS.ru, что если образование для детей мигрантов станет платным, то общество может столкнуться с серьезной проблемой.

«Многие родители вынуждены будут оставить детей дома, подростки будут предоставлены сами себе. Не будем забывать, что школа — это не только образование, это также институт социализации. Поэтому ограничение доступа иностранных детей к системе школьного образования неизбежно приведет к их маргинализации и росту числа противоправных действий», — заключил собеседник NEWS.ru.

