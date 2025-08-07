Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 10:11

В Минпросвещения оценили предложение запретить мигрантам учиться бесплатно

Минпросвещения: запрет мигрантам учиться бесплатно противоречит Конституции РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Введение платного обучения в школах с 1-го по 11-й классы для детей мигрантов идет вразрез с Конституцией России, сообщил в беседе с ТАСС директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут. Он напомнил, что закон гарантирует право на бесплатное общее образование всем гражданам России и иностранцам.

Такой проект противоречит Конституции. У нас по Конституции всем гражданам России и иностранным гражданам предоставляется право на образование. Это общее право для всех людей, которые находятся на территории Российской Федерации. В части общего образования — это бесплатно, в части СПО — тоже, в части высшего образования — на конкурсной основе бесплатно, — заявил Реут.

Ранее председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что в Госдуме разрабатывается законопроект о платном обучении детей мигрантов в школах. Согласно новой инициативе, дети иностранцев будут получать образование на платной основе, независимо от их возраста и уровня обучения. Кроме того, политик отметил, что для детей мигрантов должно быть установлено ограничение в три попытки сдачи экзамена по русскому языку. Нилов аргументировал такое предложение необходимостью снизить нагрузку на учителей и облегчить процесс обучения русскому для тех детей, которым он дается с трудом.

Минпросвещения
мигранты
образование
школы
Конституция РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.