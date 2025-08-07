В Минпросвещения оценили предложение запретить мигрантам учиться бесплатно

Введение платного обучения в школах с 1-го по 11-й классы для детей мигрантов идет вразрез с Конституцией России, сообщил в беседе с ТАСС директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут. Он напомнил, что закон гарантирует право на бесплатное общее образование всем гражданам России и иностранцам.

Такой проект противоречит Конституции. У нас по Конституции всем гражданам России и иностранным гражданам предоставляется право на образование. Это общее право для всех людей, которые находятся на территории Российской Федерации. В части общего образования — это бесплатно, в части СПО — тоже, в части высшего образования — на конкурсной основе бесплатно, — заявил Реут.

Ранее председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что в Госдуме разрабатывается законопроект о платном обучении детей мигрантов в школах. Согласно новой инициативе, дети иностранцев будут получать образование на платной основе, независимо от их возраста и уровня обучения. Кроме того, политик отметил, что для детей мигрантов должно быть установлено ограничение в три попытки сдачи экзамена по русскому языку. Нилов аргументировал такое предложение необходимостью снизить нагрузку на учителей и облегчить процесс обучения русскому для тех детей, которым он дается с трудом.