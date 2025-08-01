Обучение мигрантов в российских школах может стать платным Нилов: в Госдуме готовится проект о платном обучении детей мигрантов в школах

В Госдуме разрабатывается законопроект о платном обучении детей мигрантов в школах, заявил председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов в личном Telegram-канале. Согласно новой инициативе, дети иностранцев будут получать образование на платной основе, независимо от их возраста и уровня обучения.

Дети иностранцев должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса. Такие корректировки внесены в наш законопроект, ранее отклоненный. Готовим обновленную инициативу с межфракционным статусом к внесению в Госдуму, — написал Нилов.

Кроме того, политик отметил, что для детей мигрантов должно быть установлено ограничение в три попытки сдачи экзамена по русскому языку. Нилов аргументировал такое предложение необходимостью снизить нагрузку на учителей и облегчить процесс обучения русскому для тех детей, которым он дается с трудом.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об обмене МВД и образовательными учреждениями персональными данными о детях мигрантов и их родителях, внесенных в специальный реестр. Информация будет передаваться через единую систему межведомственного электронного взаимодействия и включать данные о зачислении, отчислении, результатах тестирования и обращениях в школу.