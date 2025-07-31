Школы и МВД начнут обмениваться данными о детях мигрантов Путин подписал закон об обмене данными о детях мигрантов между МВД и школами

Президент подписал закон, обязывающий МВД и образовательные учреждения обмениваться персональными данными о детях мигрантов, — он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ касается несовершеннолетних иностранных граждан, а также родителей, попавших в реестр.

Обмен будет происходить через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. В перечень передаваемых данных входят сведения о зачислении и отчислении ребенка, результаты тестирования, а также информация об обращении в школу.

Ранее Мособлдума ужесточила требования для получения бесплатных земельных участков многодетными семьями мигрантов. Согласно новым правилам, родители должны иметь российское гражданство не менее 10 лет — аналогичное требование распространяется и на детей. Дополнительным условием стало непрерывное проживание в Подмосковье в течение 10 лет.

До этого власти Санкт-Петербурга ввели временный запрет на работу иностранцев в такси до конца 2025 года. Подписанное губернатором Бегловым решение направлено на создание дополнительных рабочих мест для российских граждан и повышение безопасности пассажирских перевозок.