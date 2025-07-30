В Подмосковье ограничили выделение земельных участков мигрантам

a в ходе 116-го заседания ограничила выделение земельных участков многодетным семьям мигрантов. В частности, теперь бесплатную землю в регионе смогут получать только семьи, в которых родители обладают гражданством России по меньшей мере 10 лет. Кроме того, гражданство должны иметь и сами дети.

Мособлдума в ходе 116-го заседания приняла закон, которым уточняются условия для постановки на учет многодетных семей для получения земельных участков. Теперь, чтобы встать на учет, родители должны иметь гражданство РФ не менее 10 лет, — говорится в сообщении.

Помимо этого, для получения земельных участков мигранты должны проживать на территории Московской области не менее 10 лет непрерывно. В Мособлдуме также напомнили многодетным семьям о праве на выплату 400 тысяч рублей взамен земельного участка.

Ранее председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова выразила мнение, что запрет работы мигрантам в таксомоторных предприятиях приведет к их переходу в нелегальные сферы занятости. Она напомнила, что в такси работают проверенные и верифицированные сотрудники, в том числе из Белоруссии, Киргизии и Казахстана.