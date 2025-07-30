Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 14:20

В Подмосковье ограничили выделение земельных участков мигрантам

Мособлдума ограничила выделение земельных участков для семей мигрантов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

a в ходе 116-го заседания ограничила выделение земельных участков многодетным семьям мигрантов. В частности, теперь бесплатную землю в регионе смогут получать только семьи, в которых родители обладают гражданством России по меньшей мере 10 лет. Кроме того, гражданство должны иметь и сами дети.

Мособлдума в ходе 116-го заседания приняла закон, которым уточняются условия для постановки на учет многодетных семей для получения земельных участков. Теперь, чтобы встать на учет, родители должны иметь гражданство РФ не менее 10 лет, — говорится в сообщении.

Помимо этого, для получения земельных участков мигранты должны проживать на территории Московской области не менее 10 лет непрерывно. В Мособлдуме также напомнили многодетным семьям о праве на выплату 400 тысяч рублей взамен земельного участка.

Ранее председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова выразила мнение, что запрет работы мигрантам в таксомоторных предприятиях приведет к их переходу в нелегальные сферы занятости. Она напомнила, что в такси работают проверенные и верифицированные сотрудники, в том числе из Белоруссии, Киргизии и Казахстана.

Мособлдума
Московская область
Подмосковье
мигранты
земельные участки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цунами «закрыло» российский аэропорт
Политолог объяснил, зачем Трампу нужен быстрый ответ Путина на «ультиматум»
Над Барнаулом прошел ливень с градом и затопил улицы в нескольких районах
Крупный петербургский интернет-провайдер стал жертвой хакеров
На Украине заявили, что Зеленский раздражает Трампа
Силовики поймали на городском кладбище около 70 назойливых мигрантов
Лунный календарь на август 2025
В России вырос спрос на отдых в монастырях
Ученые перечислили продукты, повышающие риск рака легких на 41%
МИД пригрозил Болгарии ответом на объявление России «спонсором терроризма»
В Минцифры ответили на сообщения об обязательном использовании МАХ
Жителю Кузбасса удалили гигантскую опухоль весом 3,8 килограмма
В России резко выросло число пользователей ИИ-компаньонов
Политолог ответил, каким западным лидерам можно верить
Дешевле, чем кажется: эти советы помогут сделать ремонт бюджетно и быстро
Германии предрекли незавидную участь из-за пошлин Трампа
Во Франции объяснили, почему Украина стала «игрушкой НАТО»
Россияне не могут оплатить покупки из-за «поглупевших» касс в магазинах
Москвичей предупредили об ограничении движения по Садовому кольцу
В России продолжает падать средняя площадь квартир в новостройках
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.