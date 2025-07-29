Названы последствия запрета мигрантам работать в такси

Запрет работы мигрантам в таксомоторных предприятиях приведет к их переходу в нелегальные сферы занятости, выразила мнение в беседе с NEWS.ru председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. По ее словам, такси сегодня является открытой сферой, где трудятся проверенные и верифицированные сотрудники, в том числе из Белоруссии, Киргизии и Казахстана.

Такси сегодня — это такая сфера, где каждый мигрант проверенный, верифицированный. Есть его данные в тех же агрегаторах, где он работает, понятно, сколько он на линии. Есть даже вопросы аттестации, например в Москве. И вот этот человек, работая в такси, полностью передает о себе все эти сведения, он максимально контролируемый в такси. Если завтра — например, в Москве либо ряде других регионов, где такая доля мигрантов составляет большое количество, включая белорусов, граждан Казахстана, киргизов, — лишить их работы в такси, встает вопрос, куда они пойдут. Они пойдут в другие сферы, которые менее контролируемые, — пояснила Зарипова.

По ее словам, вместо тотальных запретов необходимо создавать условия для легального трудоустройства и отсеивать тех, кто нарушает закон. Также она отметила, что данная инициатива повлечет за собой скачок тарифов на перевозки.

Мне кажется, необходимо не запрещать мигрантам работать в такси, а создавать условия для тех, кто приехал сюда работать честно. Нужно отсеивать тех, кто приехал сюда хулиганить либо вести себя неэтично. Конечно, вопрос запрета на работу мигрантов — это вопрос и тарифов. Если мы создаем дефицит путем запретов, те же самые тарифы просто взлетят, потому что некому будет возить, — резюмировала Зарипова.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел временный запрет на работу иностранцев в такси. Ограничение действует до конца 2025 года, после чего будет решаться вопрос о продлении. Решение принято для обеспечения работой граждан России.