06 августа 2025 в 20:10

Приставали к женщинам и ходили пьяными. Пермь взбунтовалась из-за мигрантов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В спальном районе Перми, по сообщениям СМИ и Telegram-каналов, произошел бунт мигрантов. Однако в полиции опровергли сообщения о массовых беспорядках. Что на самом деле происходило в городе, из-за чего приезжие могли устроить акцию протеста, что рассказывают местные жители и как на эту ситуацию отреагировали в Госдуме — в материале NEWS.ru.

Как стало известно о бунте мигрантов в Перми

По данным СМИ и Telegram-каналов, предполагаемые беспорядки произошли в спальном районе Перми Новый Крым 5 августа. На видео с места событий не видно самого «бунта», но есть скопление полицейских машин. Как пишет MK.ru, в беспорядках якобы участвовали иностранные рабочие местного завода. По данным издания, конфликт мог вспыхнуть из-за оскорбления в адрес местной жительницы, за которую заступился супруг. По слухам, после этого группа мигрантов якобы напала на мужчину, ситуация разрешилась только по приезде правоохранителей.

Telegram-канал «Многонационал» указывает, что недовольство рабочих связано с задержкой зарплат. По информации ресурса, это была стихийная забастовка сотрудников предприятия после тупиковых переговоров с руководством. СМИ писали, что один из мигрантов даже взял мегафон и выкрикивал ультиматумы от имени диаспоры. Например, он призывал местных жительниц одеваться по мусульманским канонам, что вызвало волну возмущения среди пермяков.

Telegram-канал «Русская община» сообщает, что беспорядки устроили иностранцы, которые якобы работают на Пермском пороховом заводе и проживают в местном детском садике и профилактории.

Полиция опровергает информацию о беспорядках. «В связи с появлением в массмедиа информации о якобы беспорядках в микрорайоне Крым Кировского района Перми сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности. Каких-либо массовых беспорядков со стороны иностранных граждан допущено не было. Сотрудниками полиции проводится плановая работа по охране общественного порядка», — сказано в сообщении ведомства.

Там призвали журналистов и блогеров «не поддаваться на провокационные заявления, избегать поспешных оценок и преждевременных выводов, за достоверной информацией обращаться в пресс-службу ведомства».

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Что известно о районе Новый Крым

По информации портала «Новости Перми», мигрантов массово завезли в район Новый Крым осенью 2024 года, их заселили в детский сад и профилакторий. Жители, беспокоясь за безопасность своих детей, не раз обращались в администрацию, но ничего не менялось.

Местные даже записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором указывали, что приезжие «спокойно передвигаются по „Крыму“ и остальной части Кировского района города Перми и свободно приобретают алкоголь». Также они рассказали о жалобах на иностранцев из-за их неподобающего поведения по отношению к женщинам.

Жители сообщили, что количество мигрантов в микрорайоне уже перевалило за 800 человек, они часто перемещаются толпами, находятся в нетрезвом состоянии, вступают в конфликты друг с другом на глазах у взрослых людей и школьников, которые боятся выходить из дома.

Активисты из числа местных обращались к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Он взял ситуацию на контроль, в микрорайон приезжала миграционная служба, была проведена проверка. У 60 иностранцев выявили проблемы с документами, их увезли, но ночью они вернулись обратно, утверждают жители.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Чем опасно засилье мигрантов на заводах

Иностранные работники на режимных предприятиях, включая Пермский пороховой завод, могут создавать угрозу безопасности из-за риска утечки данных, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий потребовал проверить законность их трудоустройства и миграционные документы.

«Стоит выяснить, каким образом они вообще работают там, поскольку этот завод — режимное предприятие. Иностранные граждане могут создавать риски из-за утечки информации», — высказался Нилов.

Парламентарий связал ситуацию с беспорядками в Перми с острой нехваткой кадров на оборонных предприятиях. По его словам, молодых специалистов часто призывают в армию и сложно найти им замену.

«В ситуации с беспорядками в Перми, конечно, надо разбираться. Сегодня потребность в кадрах велика. Специалисты трудовых профессий нужны, и, когда их забирают на срочную службу, на их место либо невозможно найти кого-то для трудоустройства, либо потом принимают иностранцев со всеми вытекающими негативными последствиями», — резюмировал Нилов.

