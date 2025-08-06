Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 14:30

В Госдуме отреагировали на забастовку мигрантов на оборонном заводе в Перми

Депутат Нилов: из-за мигрантов на военных заводах могут быть утечки данных

Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС

Иностранные работники на режимных предприятиях, включая Пермский пороховой завод, могут создавать угрозу безопасности из-за риска утечки данных, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий потребовал проверить законность их трудоустройства и миграционные документы.

Стоит проверить иностранных сотрудников Пермского порохового завода на предмет соблюдения миграционного законодательства. Стоит выяснить, каким образом они вообще работают там, поскольку этот завод — режимное предприятие. Нужно понять, на каком основании они вообще находятся в России, насколько у них все миграционные документы в порядке. Иностранные граждане могут создавать риски из-за утечки информации, — высказался Нилов.

Он связал ситуацию с беспорядками в Перми с острой нехваткой кадров на оборонных предприятиях. По его словам, молодых специалистов часто призывают в армию, а найти замену сложно, что вынуждает руководство нанимать иностранцев. Депутат отметил, что это в свою очередь повышает риски для безопасности производства.

В ситуации с беспорядками в Перми, конечно, надо разбираться. Сегодня потребность в кадрах велика. Специалисты трудовых профессий нужны, и, когда их забирают на срочную службу, на их место либо невозможно найти кого-то для трудоустройства, либо потом принимают иностранцев со всеми вытекающими негативными последствиями, — резюмировал Нилов.

Ранее стало известно, что массовые беспорядки с участием мигрантов начались на улицах Перми. Речь идет об иностранцах, работающих на местном пороховом заводе. Они проживают на территории детского сада, а также в профилактории. Иностранцы устроили погром в микрорайоне Новый Крым.

