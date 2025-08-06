Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 13:57

Массовые беспорядки с участием мигрантов вспыхнули в российском городе

Мигранты устроили массовые беспорядки на улицах Перми

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Массовые беспорядки с участием мигрантов начались на улицах Перми, сообщает Telegram-канал «Русская община». По его информации, к месту стянуто большое количество полицейских. Уточняется, что иностранцы устроили погром в микрорайоне Новый Крым.

Как отметил канал, речь идет о мигрантах, работающих на местном пороховом заводе. Они проживают на территории детского сада, а также в профилактории. В Сети появились кадры произошедшего, снятые очевидцами. На них видно большое количество полицейских машин.

Ранее в центре Москвы задержали 300 мигрантов. В ходе рейда силовики проверили документы у 400 иностранцев, проживающих в одном из столичных хостелов. У 300 из них выявили нарушения — отсутствие патентов, просроченные миграционные карты или недействительные паспорта.

До этого в Подмосковье группа выходцев с Кубы напала с ножами на спасателей на Дзержинском карьере. По предварительным данным, потасовка на пляже началась после того, как одной из женщин из их группы стало плохо.

Пермь
Пермский край
мигранты
иностранцы
беспорядки
полицейские
полиция
кадры
