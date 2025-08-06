Массовые беспорядки с участием мигрантов вспыхнули в российском городе

Массовые беспорядки с участием мигрантов начались на улицах Перми, сообщает Telegram-канал «Русская община». По его информации, к месту стянуто большое количество полицейских. Уточняется, что иностранцы устроили погром в микрорайоне Новый Крым.

Как отметил канал, речь идет о мигрантах, работающих на местном пороховом заводе. Они проживают на территории детского сада, а также в профилактории. В Сети появились кадры произошедшего, снятые очевидцами. На них видно большое количество полицейских машин.

Ранее в центре Москвы задержали 300 мигрантов. В ходе рейда силовики проверили документы у 400 иностранцев, проживающих в одном из столичных хостелов. У 300 из них выявили нарушения — отсутствие патентов, просроченные миграционные карты или недействительные паспорта.

До этого в Подмосковье группа выходцев с Кубы напала с ножами на спасателей на Дзержинском карьере. По предварительным данным, потасовка на пляже началась после того, как одной из женщин из их группы стало плохо.