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04 августа 2025 в 13:24

Толпа кубинцев с ножами устроила спасателям бойню на пляже в Подмосковье

Кубинские мигранты устроили резню на пляже в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Группа выходцев с Кубы напала с ножами на спасателей на Дзержинском карьере в Подмосковье, передает MK.RU. По предварительным данным, потасовка на пляже началась после того, как одной из женщин из их группы стало плохо.

Сотрудники экстренных служб пытались оказать помощь, однако иностранцы, которых было около 40, начали агрессивно себя вести, бросали стеклянные бутылки и затем затеяли драку. Один из спасателей получил ножевое ранение и был госпитализирован, второму помощь оказали на месте.

Когда на место прибыла вневедомственная охрана, часть нападавших попыталась скрыться, но нескольких удалось задержать. Выяснилось, что участники инцидента много лет работали на Люберецком сельскохозяйственном рынке, где недавно начался масштабный снос торговых точек. По одной из версий, потасовка могла быть спровоцирована недовольством на фоне происходящего.

Ранее в Тюмени мигранты пытались выгнать с футбольного поля местных детей, потому что сами хотели играть там. Один из иностранцев угрожал школьнику переломать ноги, если он не пойдет домой. Силовикам задержанный рассказал, что в тот день произошел «какой-то маленький конфликт».

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