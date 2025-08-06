Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 16:09

Стало известно число поступающих в СПБПУ иностранцев

Ректор СПБПУ Рудской: более 2600 иностранцев подали заявления на поступление

Андрей Рудской Андрей Рудской Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Более 2600 иностранцев подали заявления на поступление в СПБПУ — 2000 на обучение по основным программам и 650 на подготовительные факультеты, заявил ректор СПБПУ им. Петра Великого Андрей Рудской. По его словам, при этом 430 заявлений от иностранных граждан отобрано по квоте правительства России.

На сегодняшний день по иностранным гражданам в политех подано более 2000 заявлений на обучение по основным программам и 650 на подготовительные факультеты. Причем 430 заявлений от иностранных граждан отобрано по квоте правительства России. На первый курс мы планируем зачислить в политех порядка 1600 иностранных студентов из более чем 70 стран мира, — поделился Рудской.

Он также отметил, что «непростая геополитическая ситуация» напрямую влияет на выбор иностранными гражданами обучения в России. Рудской добавил, что из-за нового подхода к организации набора абитуриентов мигрантам стало сложнее поступать в российские вузы.

В текущем годы вузы вынуждены адаптироваться к новой системе работы с абитуриентами. Новый подход к организации набора упорядочивает поток абитуриентов, но, к сожалению, не учитывает миграционную специфику приема иностранных граждан из стран дальнего зарубежья. Это значительно усложняет саму процедуру зачисления, — рассказал ректор.

Ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов рассказал, что в рамках приемной кампании этого года университет принял больше иностранных студентов, чем в прошлом. Он назвал этот показатель устойчивым. Всего вуз выделил около 700 бюджетных мест для иностранных студентов и около тысячи — платных.
