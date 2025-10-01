Война с МГУ, дети-вундеркинды, квартира в Москве: как живут Тепляковы

Многодетный отец Евгений Тепляков назвал бредом информацию СМИ о том, что его 11-летний сын Хеймдалль не поступил в вуз. Автор альтернативного метода обучения заявил, что его дети идут на красные дипломы в хороших университетах. При этом он подчеркнул, что старшей дочери-вундеркинду Алисе не выдают приказ об отчислении из МГУ. Подробности о том, как живет семья Тепляковых, — в материале NEWS.

Что известно о поступлении сына Тепляковых в московский вуз

СМИ сообщили, что младший брат Алисы Тепляковой, которая стала студенткой МГУ в девять лет, не смог поступить в московский университет. Хеймдалль пытается стать студентом уже три года. В девятилетнем возрасте он завершил обучение в 11-м классе обычной столичной школы и с тех пор намерен изучать прикладную информатику.

Ребенок сдал ЕГЭ, но его результаты оказались недостаточными: 52 балла по математике и 40 — по русскому языку, сообщили СМИ. По этой причине учебные заведения якобы отказались принимать абитуриента. Хеймдалль мог поступить на архитектурное направление в вузе с невысокими требованиями, однако мальчика не смогли зачислить из-за отсутствия российских документов. Сын Теплякова родился в Китае, а его родители до настоящего времени не оформили свидетельство о рождении, отмечали СМИ.

Тепляков в беседе с NEWS.ru опроверг эту информацию. Он также отказался комментировать слухи о гражданстве сына, заявив, что это фейк.

«Я не могу комментировать бред. На этом можно поставить точку. Любой сумасшедший может написать все что угодно, я на это не реагирую. Мне начинают звонить и спрашивать: „Почему вы не отвечаете?“ Я этого не делаю, так как не комментирую бред. Дети учатся в отличных вузах и идут на красные дипломы», — отметил он.

Тепляков-старший посетовал на то, что после публикаций в СМИ ему начали звонить знакомые и спрашивать, почему у ребенка нет гражданства РФ.

Алиса Теплякова в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что за конфликт возник между Тепляковыми и МГУ

Тепляков воспитывает вместе с женой Натальей шестерых сыновей и трех дочерей. Его семья получила широкую известность в 2021-м, когда старшая дочь Алиса, которой скоро будет 13 лет, сдала ЕГЭ и поступила на факультет психологии МГУ. Однако спустя два года стало известно, что девочка больше не учится в этом университете.

Отец утверждает, что публикации о том, что Хеймдалль не поступил в вуз, появились на фоне просьб Тепляковых к МГУ выдать на руки приказ об отчислении старшей дочери. По его словам, семья несколько раз обращалась в университет, но так и не получила документ. Тепляков отметил, что письма, отправленные в вуз и в правительство РФ, не повлияли на его выдачу. Сейчас статус Алисы в учебном заведении не ясен.

«Мы уже неоднократно замечали, что как только пытаемся получить какие-то документы от МГУ, неважно какие, на нас сразу идет волна грязи», — высказал мнение Тепляков.

Он назвал отношения с университетом сложными. Тепляков добавил, что сейчас Алиса учится сразу в нескольких высших учебных заведениях и идет на красный диплом.

«Как только дети стали учиться на пятерки, всем вдруг стало неинтересно. На первом курсе Алисы все говорили: „Сессия все покажет, и мы сейчас увидим, как она двойки получит“, и МГУ очень сильно хотел это сделать. Но когда у нас поступили второй, третий и четвертый ребенок, это стало никому неинтересно», — высказал мнение глава семейства.

NEWS.ru отправил запрос в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова с просьбой прокомментировать слова Теплякова.

МГУ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как сейчас живет вундеркинд Алиса Теплякова

Алиса Теплякова учится по альтернативной методике. В скором времени она получит дипломы по разным направлениям, таким как психология, программирование, журналистика и другим.

«Плюс этой методики состоит в том, что ты можешь спокойно, не боясь того, что тебе нужно содержать семью, работать или решать проблемы, выбирать разные направления. Социализации это не мешает», — объяснила Алиса в своем канале на YouTube.

Известно, что в течение двух лет она является студенткой Финансового университета при правительстве РФ. Алису приняли на платной основе на заочное отделение (направление «Прикладная информатика»). Летом 2022 года Тепляков подал ее документы в университет «Синергия» сразу на несколько направлений, но в поступлении девочке отказали.

Чуть позже ходили слухи о том, что Алису приняли в Белорусско-Российский университет на специальность «Автоматизированные системы обработки информации». Предположительно, в этом вузе заочно учится Хеймдалль.

Тепляков отметил, что у Алисы есть диплом педагога-дефектолога, она имеет право обучать детей с нарушением зрения. Он также предлагал услуги дочери в качестве психолога-консультанта. По словам отца, дочери поступало большое число обращений.

«Если вы хотите психологическую консультацию Алисы по вопросу одаренности вашего сына, то это дорого — 50 тысяч рублей за академический час. Сами понимаете, Алиса — уникальный специалист, времени у нее мало, поэтому цены кусаются», — отметил он.

Евгений Тепляков Фото: youtube.com/@alisaxuexi

По словам Теплякова, если бы дети учились по обычной программе, то сейчас изучали бы предметы шестого и четвертого классов. Он заявил, что в открытых источниках о его семье пишут клевету, а психологи распространяют одни домыслы.

«Алиса тоже психолог и педагог, я психолог, и Хеймдалль — психолог. Обсуждать коллег свысока — за гранью. Она может осваивать программу по психологии, получать пятерки и проводить исследования, а мышления у нее нет? Тогда у психологов, комментирующих ее деятельность, нет мышления», — заключил он.

По словам Теплякова, его система обучения уже подтвердила свою эффективность, что показали успехи пяти из его девяти детей.

Как Тепляковых «взяли в заложники»

В декабре 2024-го многодетная семья приобрела четырехкомнатную квартиру на юге Москвы. Этому предшествовал громкий скандал. В начале августа прошлого года Тепляков заявил, что его семью незаконно выселяют из арендуемого жилья.

Семейство сначала снимало в столице квартиру площадью 140 квадратных метров. По словам Теплякова, ее хозяин не решил все вопросы по-мирному и пришел с рабочими, которые выломали двери. В тот момент в жилище находилась его супруга с восемью детьми. Многодетный отец опубликовал видео из квартиры, где в прихожей стоят сотрудник органов правопорядка и несколько людей в штатском.

«Представители полиции говорят, что силой выгонят нас из законно арендованного помещения, за которое мы платим 90 тысяч рублей в месяц», — сокрушался Тепляков.

Позже в Сети появилось еще одно видео. Тепляковы рассказали, что у них был действующий договор найма. Они заявили, что при выселении собственник вырубил им электричество и «держал в заложниках».

Читайте также:

Обвинения в педофилии многоженца Сухова: что сказала его дочь, это клевета?

Хвостатые вундеркинды: названы породы кошек с самым высоким IQ

«На него огромные планы»: что известно о самом талантливом шахматисте РФ