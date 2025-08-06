Полиция ответила на сообщения о беспорядках с участием мигрантов в Перми

Полиция опровергла сообщения о массовых беспорядках с участием иностранцев в Перми, следует из заявления в Telegram-канале пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю. В Сети сообщали, что массовые беспорядки устроили в правобережном микрорайоне Новый Крым работающие на одном из заводов мигранты.

В связи с появлением в массмедиа информации о якобы беспорядках в микрорайоне Крым Кировского района Перми сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности. Каких-либо массовых беспорядков со стороны иностранных граждан допущено не было, — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции проводят плановую работу по охране общественного порядка, добавили в ГУ МВД по краю. Представителей средств массовой информации призвали не поддаваться на провокационные заявления.

Ранее Telegram-канал «Русская община» сообщил, что на улицах Перми начались массовые беспорядки с участием мигрантов. По его информации, к месту стянуто большое количество полицейских. Как отметил канал, речь идет о мигрантах, работающих на местном пороховом заводе, которые проживают на территории детского сада, а также в профилактории.