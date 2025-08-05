Мигрант прострелил голову россиянину В Подмосковье мигрант выстрелил в голову россиянину из пневматики

В Талдоме, расположенном в Московской области, росгвардейцы скрутили 36-летнего уроженца ближнего зарубежья, который открыл стрельбу на улице 8 Марта, сообщили NEWS.ru в пресс-службе подмосковной Росгвардии. Тревожный сигнал поступил от местных жителей, услышавших выстрелы и крики о помощи. В ходе конфликта злоумышленник достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в голову 37-летнему мужчине.

Сотрудники Дубненского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области пресекли противоправные действия 36-летнего уроженца ближнего зарубежья, устроившего стрельбу из пневматического пистолета, — сказано в сообщении.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны оперативно задержали стрелявшего и передали его полиции. Пострадавший с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу.

Ранее в Москве задержали 300 мигрантов во время рейда в центре города. Силовики проверили документы у 400 иностранцев, проживающих в одном из столичных хостелов. У 300 из них выявили нарушения — отсутствие патентов, просроченные миграционные карты или недействительные паспорта.