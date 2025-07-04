Володин оценил эффект от принятых пять лет назад поправок в Конституцию

Володин оценил эффект от принятых пять лет назад поправок в Конституцию Володин: поправки в Конституцию России повысили социальную защищенность граждан

Поправки в Конституцию России, внесенные по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2020 году, укрепили социальные гарантии и традиционные ценности в стране, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит пресс-служба нижней палаты парламента, вступившие ровно пять лет назад в силу изменения послужили фундаментом для нового этапа развития государства.

Принятые в 2020 году изменения в Конституцию не только укрепили социальную ориентированность нашего государства, повысив защищенность граждан, но и стали фундаментом для нового этапа развития страны. За это время нормы обрели содержательное наполнение, повысили качество жизни людей, — сказал он.

Как отметил Володин, Конституция теперь гарантирует, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Он указал, что только за последние четыре года минимальный размер оплаты труда вырос на 75,4%, оказывая влияние не только на зарплаты, но и социальные выплаты.

Особое внимание он уделил защите семьи и детей. Володин подчеркнул, что поправки закрепили в российском праве традиционные ценности, включая брак как союз мужчины и женщины. На их основе принято более 70 законов, среди которых – запрет пропаганды ЛГБТ и смены пола (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Защита интересов граждан, забота об их благополучии – приоритет, определенный Основным законом России, — заключил спикер ГД.

Ранее Володин заявил, что закон о самозапрете на кредиты работает в России. Он обратил внимание на то, что за последние четыре месяца услугой воспользовались более 12 млн человек. Спикер Госдумы обратил внимание на то, что о возможности оформления самозапрета необходимо проинформировать пожилых людей как наиболее уязвимую для мошенников категорию.